Džo Kent: Moramo smanjiti vojnu podršku Izraelu, da ne mogu napadati

Džo Kent (Joe Kent), bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), oglasio se povodom primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Kent je ovu vijest ocijenio kao izuzetno važan korak, iako je naglasio da još nije potvrđeno da je iranska strana prihvatila sporazum.

- Odlične vijesti večeras, postignut je okvirni dogovor o dvosedmičnom primirju između nas i Iranaca. Još nije potvrđeno da li su Iranci prihvatili ovaj sporazum, ali se nadam da jesu - poručio je Kent.

Strateški značaj

U svojoj izjavi posebno je upozorio na ulogu Izraela, ističući da bi eventualne vojne akcije te zemlje mogle ugroziti ne samo privremeno primirje nego i dugoročne mirovne napore.

- Ključno je osigurati da Izrael ne sabotira ovo primirje niti trajni mir koji pokušavamo postići s Iranom. Posljednje što nam treba jeste ponavljanje scenarija iz ranijih pregovora, kada su napadi dovodili do eskalacije sukoba - rekao je.

Kent je naglasio i strateški značaj Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetskih energetskih tokova, upozorivši da bi stabilizacija situacije omogućila ponovno pokretanje globalne trgovine energentima.

- Na korak smo od ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza, što bi omogućilo stabilizaciju svjetske energetske opskrbe i trgovine - naveo je.

On smatra da bi Sjedinjene Američke Države trebale ograničiti vojnu podršku Izraelu kako bi spriječile ofanzivne operacije protiv Irana.

- Moramo smanjiti vojnu podršku do te mjere da Izrael ne može voditi ofanzivne operacije, već da svoje kapacitete koristi isključivo za odbranu - poručio je Kent, dodajući da Izrael ima drugačije strateške ciljeve u odnosu na Washington.

Poruke podrške

Prema njegovim riječima, dok SAD teže postizanju sporazuma s Iranom, izraelska strategija ide ka potpunom rušenju iranske vlasti, što može ugroziti mirovni proces.

Kent je zaključio da vojno rješenje trenutno ne postoji te da su dosadašnje akcije samo dodatno destabilizirale region.

- Svaka vojna akcija dodatno je ojačala režim i narušila sigurnost regiona, uključujući i slobodan protok energije i trgovine. Moramo ostati fokusirani na trajni mir - rekao je.

Na kraju je uputio poruke podrške američkom predsjedniku i vojnicima na terenu.

- Molim se za mir, za predsjednika Trampa, za uspješne pregovore i za sigurnost naših vojnika koji su izloženi opasnosti - zaključio je Kent.