Diplomate iz Irana nastavljaju ismijavati Trampa: Objavili video na kojem moli za oprost

Nakon što izađe iz aviona noseći bijelu zastavu, Tramp u jednom trenutku zastavu baca te nakon toga klekne na koljena, tražeći oprost od Irana.

Ovaj put oglasila se Ambasada Irana u Kuvajtu koja je objavila videosnimak generisan uz pomoć umjetne inteligencije, a na kojem se može vidjeti kako Tramp izlazi iz aviona s bijelom zastavom koja simbolizuje predaju.

Iranske diplomate nastavile su na društvenim mrežama ismijavati američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i nakon objavljenog primirja.

Osim ovog videosnimka, ambasada je u istoj objavi citirala i suru El-Enfal.

- Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna - naveli su.

Posljednjih nekoliko sedmica iranske diplomate širom svijeta imale su brojne objave na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, u kojima su ismijavali poteze SAD i predsjednika Donalda Trampa.

Posebno je ostao upečatljiv komentar Ambasade Irana nakon Trampovih prijetnji u kojima je naveo kako Iran pod hitno mora otvoriti Hormuški moreuz.

- Izgubili smo ključeve - poručili su iz Ambasade Irana u Zimbabveu.