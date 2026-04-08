Bogati bježe iz Dubaija: Jedan evropski grad sada im je postao novi hit

Do prije mjesec dana Dubai je bio najlogičniji izbor za bogate u potrazi za novim domom. Malo koji grad nudi mogućnost zarade velikih svota novca bez poreza i njihovo trošenje u bezbrojnim luksuznim hotelima, restoranima i trgovinama. Međutim, nakon što su se Ujedinjeni Arapski Emirati našli pod napadima iranskih projektila, reputacija Dubaija kao utočišta za svjetsku elitu, koja je dobrim dijelom izgrađena i zahvaljujući influenserima među iseljenicima, počela je slabiti.

Superbogati sada ponovo gledaju prema Evropi, a Milano, italijansko finansijsko središte, izbio je na vrh liste najpoželjnijih destinacija, piše The Guardian.

"Italija nudi najbolje uslove, paušalni porez i visok kvalitet života", kaže Armand Arton, konsultant koji pomaže multimilionerima i milijarderima pri preseljenju kroz programe državljanstva za investitore. "Ljudi koji napuštaju UAE lako se mogu zamisliti kako žive u Rimu ili Milanu, velikim međunarodnim i urbanim centrima."

Nije teško razumjeti zašto je Milano, koji je već dom nekih od najbogatijih evropskih bankara, advokata i investitora, postao toliko privlačan. Prema italijanskom sistemu paušalnog oporezivanja, strani rezidenti mogu plaćati 300.000 eura godišnje na sav prihod iz inostranstva, što je za najbogatije zanemariv iznos.

"Oduvijek smo bili međunarodni grad, ali ovo je ipak promjena", kaže Diletta Giorgolo, voditeljica Sotheby’sovog odjela za stambene nekretnine u italijanskoj ekonomskoj i modnoj prijestolnici. "Naš poseban porezni režim postoji od 2017., ali kada je Ujedinjeno Kraljevstvo ukinulo status nerezidenta, doživjeli smo val novih kupaca koji su počeli dolaziti u Milano." Sada, dok novi val bogatih doseljenika dolazi u grad, postavlja se pitanje može li Milano postati novo središte ultrabogatih.

Porezna olakšica koja je ispraznila London

Sukobi na Bliskom istoku već su potaknuli odlazak bogatih britanskih državljana, iako se ne žele svi vratiti kući. Za mnoge Evropljane Italija je najpraktičniji izbor. Novi italijanski rezidenti koji nisu plaćali porez u zemlji najmanje devet od posljednjih deset godina ne moraju plaćati porez na inostrani prihod, uz godišnji paušalni iznos od 300.000 eura. Prihodi ostvareni u Italiji oporezuju se prema redovnim pravilima, kao i kapitalni dobici od ulaganja unutar pet godina od ulaska u sistem.

Marc Acheson iz kompanije za finansijsko planiranje Utmost Wealth Solutions kaže da je privlačnost Italije porasla jer je Ujedinjeno Kraljevstvo postalo manje atraktivno za superbogate. U Milanu se čak govori o italijanskom pravilu koje neki nazivaju "isprazni London".

"Iako je Italija uvela paušalni porez još 2017., tada u iznosu od 100.000 eura, nije odmah privukla veliki broj ljudi", kaže on. "Ukidanje britanskog statusa nerezidenta zaista je potaknulo interes, i to u trenutku kada je i Portugal pooštrio svoja pravila. Sistem je jednostavan i ljudima se sviđa. Italija je prekrasna zemlja, a Milano ima snažan finansijski sektor – mnogo toga što je London činilo privlačnim sada nudi i Milano."

Roberto Bonomi, partner u advokatskoj firmi Withers, dodaje da se Italija u međuvremenu oslobodila reputacije politički nestabilne zemlje. Iako je premijerka Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022., na početku bila percipirana kao politički radikalna, čini se da je ublažila svoj pristup.

"U početku je bilo skepticizma", kaže Bonomi. "No nakon gotovo desetljeća pokazali smo da je riječ o stabilnom sistemu. Klijenti se više ne boje Italije, a nedavni događaji pokazuju da nesigurnost postoji svugdje."

La dolce vita uz visoku cijenu

Prema procjenama italijanske porezno-pravne firme Maisto e Associati, do sada se oko 5.000 ljudi uključilo u italijanski sistem paušalnog oporezivanja. U početku su među njima dominirali Italijani koji su živjeli u Londonu, kaže Marco Cerrato, partner u firmi.

"Radili su u bankarstvu, osiguranju, upravljanju imovinom ili za hedge fondove. Proveli su deceniju u Ujedinjenom Kraljevstvu i željeli su se vratiti u Italiju iz ličnih i poreznih razloga", kaže on. "Nakon pandemije interes je naglo porastao, a dodatno se pojačao kada su konzervativci najavili ukidanje statusa nerezidenta."

Novi val interesa sada dolazi iz Zaljeva, kaže Arton. "Italija brzo obrađuje zahtjeve. Zato privlači ljude koji napuštaju regiju i žele se preseliti u Evropu, tražeći porezne pogodnosti i kvalitet života."

Priliv bogatih doseljenika već utiče na tržište nekretnina u Milanu. Prema istraživanju agencije Knight Frank, cijene su porasle za 38 posto u posljednjih pet godina. Milano je nedavno prestigao Veneciju kao najskuplji grad u Italiji, s prosječnom cijenom od 5.171 eura po kvadratnom metru u novembru 2025., prema portalu Idealista.

Rast je još izraženiji u najtraženijim četvrtima poput Sant’Ambrogija, Brere, San Marca i Cinque Vie, u blizini katedrale Duomo.

Giorgolo procjenjuje da je danas na tržištu između 30 i 40 posto više međunarodnih kupaca nego prije dvije godine. "Prije su kupci iz inostranstva tražili drugi dom u Milanu ili možda na jezeru Como, ali sada traže stalno prebivalište u Italiji. Žele biti blizu međunarodnih škola i velikih aerodroma."

Povratak mozgova i transformacija grada

Druge porezne olakšice uključuju program "Il rientro dei cervelli" (povratak mozgova), koji novim ili povratničkim rezidentima omogućava plaćanje poreza na samo 50 posto prihoda tokom pet godina, pod određenim uslovima.

No ključno pitanje je postoji li gornja granica italijanskog paušalnog poreza, kaže Bonomi. Iznos je porastao sa 100.000 eura 2017. na 200.000 eura 2024., te na 300.000 eura početkom ove godine.

"Italijanska vlada želi povećati paušalni porez jer nastoji razvijati zemlju, ali pritom izbjeći nelojalnu konkurenciju drugim državama."

I dalje se postavlja pitanje koliko daleko Italija može iskoristiti svoju prednost. Prošle godine bivši francuski premijer François Bayrou optužio je Italiju za "porezni damping", što je Meloni odbacila kao potpuno neutemeljeno.

U međuvremenu, život u Milanu ubrzano se mijenja. Poput Dubaija, otvaraju se galerije, privatni klubovi i luksuzni hoteli. Italijanska vlada smanjila je PDV na prodaju i uvoz umjetnina sa 22 na 5 posto, što je među najnižim stopama u Evropi i podstiče dolazak galerija poput Thaddaeusa Ropaca.

Luksuzna ulica Via Monte Napoleone 2024. je prestigla njujoršku Fifth Avenue kao najskuplja trgovačka ulica na svijetu. Iako je kasnije izgubila prvo mjesto, očekuje se da bi ga uskoro mogla ponovo preuzeti, posebno nakon što postane pješačka zona.

Brendovi prate novi val bogatstva, uključujući dolazak privatnih klubova poput Casa Cipriani i Soho Housea. Slične promjene događaju se i u Rimu, gdje se otvaranje hotela Rosewood i Four Seasons očekuje 2026. i 2027. godine.

"Zajednica iseljenika donijela je velike promjene u Milano, ali i u Rim", kaže Giorgolo. "Milano je oduvijek bio međunarodni grad tokom velikih događaja poput sedmice mode, ali sada govorimo o ljudima koji ovdje zaista žive i oblikuju grad tokom cijele godine."

Hoće li Milano uspjeti svrgnuti Dubai s pozicije centra globalne elite, ostaje za vidjeti.

"Vjerujem da će se Dubai oporaviti od trenutnih sigurnosnih izazova", kaže Arton. "Možda više neće odgovarati svima, ali i dalje će postojati grupe kojima je izuzetno privlačan jer malo je mjesta na svijetu koja nude takvu kombinaciju prilika i kvaliteta života."