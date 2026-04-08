Ovo je 10 tačaka koje je Iran poslao Americi: Taksa od 2 miliona dolara po brodu za prolazak kroz Hormuz

Iranska novinska agencija Fars objavila je detalje o 10 tačaka Teheranovog predloženog plana za primirje, a koji će činiti osnovu za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu.
Predsjednik Donald Tramp jutros je objavio da su Amerika i Iran postigli dogovor o dvosedmičnom primirju nakon sukoba koji su trajali više od mjesec dana.
- Dobili smo prijedlog od 10 tačaka od Irana i vjerujemo da predstavlja izvodivu osnovu za pregovore. Gotovo sve tačke ranijih nesuglasica već su usaglašene između SAD-a i Irana, ali će dvosedmični period omogućiti da se sporazum finalizira i zaključi - naveo je Tramp.
Iranski prijedlog od 10 tačaka za primirje sadrži sljedeće:
- Garancija da Iran više neće biti napadnut
- Trajni završetak rata, a ne samo privremeni prekid vatre
- Obustava izraelskih napada u Libanu
- Ukidanje svih američkih sankcija protiv Irana
- Prekid svih regionalnih sukoba usmjerenih protiv iranskih saveznika
- Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj
- Uvođenje takse od 2 miliona dolara po brodu koji prolazi kroz Hormuški moreuz
- Iran će podijeliti prihode od taksi s Omanom
- Iran će uspostaviti pravila za siguran prolaz kroz Hormuški moreuz
- Iran će koristiti prihode od Hormuškog moreuza za obnovu, umjesto reparacije
Prema iranskim medijima, Iran će prihvatiti završetak rata tek kada se detalji finaliziraju u skladu s mirovnim planom od 10 tačaka koji je navodno podnesen Bijeloj kući putem pakistanskih posrednika.
U verziji objavljenoj na perzijskom jeziku, Iran je također uključio frazu "prihvatanje obogaćivanja uranija" za svoj nuklearni program. Ali iz razloga koji ostaju nejasni, ta fraza je nedostajala u engleskim verzijama koje su iranski diplomati podijelili novinarima.
Do primirja je došlo u posljednjim momentima prije isticanja roka koji je postavio Trump, a koji se odnosio na otvaranje moreuza. U slučaju da nije došlo do dogovora, predsjednik SAD-a je najavljivao da će intenzivirati napade, pa čak i da će "izbrisati civilizaciju".
Nakon što je Trump objavio odluku o primirju, iz Izraela je stiglo saopćenje u kojem se navodi da podržavaju Trumpovu odluku da obustavi napade na Iran na dvije sedmice. Također su objavili da primirje ne uključuje Liban.
- Izrael podržava odluku predsjednika Trumpa da obustavi napade na Iran na dvije sedmice, pod uslovom da Iran odmah otvori moreuz i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu - naveli su Izraelci.