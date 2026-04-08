Antonio Prlenda za “Avaz”: Od stanja u Hormuškom tjesnacu ovisi hoće li primirje predstavljati definitivan kraj rata

Za samo nekoliko sati situacija na Bliskom istoku u potpunosti se promijenila, pa je umjesto ostvarenja prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o napadima na iransku energetsku infrastrukturu i mostove srijeda osvanula s vijestima o postizanju dvosedmičnog primirja. Vojni analitičar Antonio Prlenda smatra da predsjednik SAD-a često govori jedno, a radi drugo, te da “teškim riječima” u stvari želi zaplašiti protivnika.

- Iran je pokazao da se ne plaši riječi, ali su svjesni da je posljednji sukob imao teške posljedice na iransku vojsku, te da je ona značajno oslabljena. Njima će prekid sukoba dobro doći, da se konsokidiraju i popune zalihe dronova i raketa. Iz istog razloga prekid borbi će dobro doći i američkoj vojsci. Trampu je ova pauza posebno važna, da se pokušaju uspostaviti neka pravila plovidbe kroz Hormuški tjesnac, jer to posebno utiče na svjetsku ekonomiju i udara tamo gdje je najosjetljiviji - po džepu – kaže Prlenda.

On smatra da upravo od stanja u Hormuškom tjesnacu ovisi hoće li dogovoreno primirje predstavljati i definitivan kraj rata, ili će se raditi samo o kratkoj pauzi između borbi. Prlenda je komentirao i ocjene da su Izrael i Rusija, u stvari, jedini na dobitku zbog ovog rata.

- Ako se dogovore, svi će proglasiti pobjedu, a ako ne bude kako Tramp hoće, udarit će i prije isteka 15 dana primirja. Kako god, pretenciozno je reću da je Rusija izašla kao pobjednik, ali da je imala koristi od ovoga - jeste imala. Natanjahu jeste trenutno na dobitku, ali ne mora značiti da dobija i na duže staze. Na Bliskom istoku sada može doći do koje godine primirja, ali malo je toga sada riješeno i uvijek se može nastaviti po starom – ističe Prlenda.