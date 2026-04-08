Sančez: "Nećemo aplaudirati onima koji su zapalili svijet jer su se pojavili s kantom vode"

Premijer Španije Pedro Sančez (Sánchez) reagirao je na objavu primirja oštrom porukom na platformi X.

- Primirja su uvijek dobra vijest, posebno ako vode prema pravednom i trajnom miru. No ovo trenutno olakšanje ne smije nas natjerati da zaboravimo haos, razaranje i izgubljene živote. Španska vlada neće aplaudirati onima koji su zapalili svijet samo zato što su se pojavili s kantom vode. Sada su potrebni diplomatija, međunarodno pravo i MIR - napisao je.

Sančez je američko-izraelske napade na Iran osudio kao "neopravdane" i "opasne", poručivši da je stav Španije "ne ratu".

Njegova vlada otišla je i dalje od same retorike. Madrid nije dopustio američkim snagama korištenje zajednički upravljanih pomorske baze Rota i zračne baze Morón na jugu Španjolske za operacije protiv Irana, što je potaknulo predsjednika Donalda Trampa (Trump) da zaprijeti prekidom svih trgovinskih odnosa sa Španijom.

Sančezova vlada zatim je zatvorila i španski zračni prostor američkim avionima koji su sudjelovali u napadima na Iran.