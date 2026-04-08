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POMORSKI PROLAZ

Iran bi mogao zaraditi stotine miliona zbog zastoja u Hormuškom moreuzu

Desetine tankera čekaju prolaz kroz ključni energetski pravac

Hormuški moreuz. X

B. A.

8.4.2026

Zastoj u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, mogao bi Iranu donijeti više od 360 miliona dolara prihoda, prenosi iranska agencija Tasnim.

Prema dostupnim informacijama, veliki broj tankera trenutno je zaustavljen i čeka odobrenje za prolazak kroz ovaj strateški prolaz koji povezuje Perzijski zaljev s ostatkom svijeta.

Viša analitičarka kompanije "Kepler",  Amena Bakr (Ameneh Bakr), navela je na mreži X da se oko 172 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata nalazi na ukupno 182 broda u regiji.

Ova količina predstavlja ogroman energetski potencijal, ali i značajan finansijski interes za Iran koji ima kontrolu nad prolazom.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da će tranzit kroz moreuz biti organizovan u saradnji s oružanim snagama Irana.

- Tokom dvije sedmice, siguran prolaz kroz Hormuški moreuz bit će moguć uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama i u skladu s tehničkim ograničenjima - rekao je Aragči.

Siguran prolaz brodova dio je dvosedmičnog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, čime se smanjuje rizik od novih sukoba, ali se Iranu istovremeno otvara prostor za ostvarivanje značajnih prihoda u kratkom periodu.

# ZASTOJ
# TANKERI
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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