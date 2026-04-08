Tramp: Iran više neće obogaćivati uranijum, pomoći ćemo im da uklone nuklearnu prašinu

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, izjavio je da će sa Iranom, u sklopu primirja, sarađivati i u kontekstu uklanjanja onoga što je nazvao "nuklearnom prašinom".

U novim porukama objavljenim na Truth Socialu, Tramp je rekao kako je Iran prošao kroz "produktivnu promjenu režima".

- Sjedinjene Američke Države će blisko sarađivati ​​s Iranom, za koji smo utvrdili da je prošao kroz ono što će biti vrlo produktivna promjena režima! Neće biti obogaćivanja uranija, a Sjedinjene Američke Države će, radeći s Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu nuklearnu 'prašinu'. Ona je sada, i bila je, pod vrlo strogim satelitskim nadzorom (Svemirske snage!). Ništa nije dirnuto od datuma napada. Razgovaramo i razgovarat ćemo s Iranom o ublažavanju carina i sankcija. Mnoge od 15 tačaka su već dogovorene - poručio je Tramp.

Predsjednik SAD Donald Tramp jutros je objavio da su Amerika i Iran postigli dogovor o dvosedmičnom primirju nakon sukoba koji su trajali više od mjesec dana.

- Veliki dan za svjetski mir! Iran želi da se to dogodi, dosta im je! Isto tako, dosta su učinili i svi ostali! Sjedinjene Američke Države će pomoći u 'gomilanju' prometa u Hormuškom moreuzu. Bit će mnogo pozitivnih akcija! Zaradit će se veliki novac. Iran može započeti proces obnove. Utovarit ćemo zalihe svih vrsta i samo ćemo se 'motati okolo' kako bismo osigurali da sve prođe dobro. Uvjeren sam da hoće. Baš kao što doživljavamo u SAD-u, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka! - rekao je ranije Tramp.