Video / Izraelska vojska objavila da je izvela najveći napad na Liban od početka rata: Šire se zastrašujući snimci iz Bejruta

Izraelska vojska napala je više od 100 lokacija "u roku od deset minuta" u Libanu, u najvećem koordiniranom napadu od početka trenutne ofanzive u zemlji, saopćila je vojska u srijedu, javlja Anadolu. U vojnom saopćenju se tvrdi da su napadi usmjereni na lokacije povezane s Hezbolahom u više područja u Bejrutu, dolini Beqaa i južnom Libanu.

Vojska je tvrdila da su ciljane lokacije uključivale centre za komandovanje i kontrolu i drugu infrastrukturu koja se koristi za pokretanje napada na izraelske ciljeve. Hezbolah nije odmah komentarisao izraelsku tvrdnju. Napad nakon primirja Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što su SAD i Iran u utorak najavili dvosedmično primirje s ciljem otvaranja puta konačnom sporazumu o okončanju rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana 28. februara, a u kojem su hiljade ljudi poginule i ranjene.

Pakistanski posrednici su rekli da primirje uključuje Liban, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ne uključuje.