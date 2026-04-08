Video / Izraelska vojska objavila da je izvela najveći napad na Liban od početka rata: Šire se zastrašujući snimci iz Bejruta

Izraelska vojska napala je više od 100 lokacija "u roku od deset minuta" u Libanu, u najvećem koordiniranom napadu od početka trenutne ofanzive u zemlji, saopćila je vojska u srijedu, javlja Anadolu.
U vojnom saopćenju se tvrdi da su napadi usmjereni na lokacije povezane s Hezbolahom u više područja u Bejrutu, dolini Beqaa i južnom Libanu.
Vojska je tvrdila da su ciljane lokacije uključivale centre za komandovanje i kontrolu i drugu infrastrukturu koja se koristi za pokretanje napada na izraelske ciljeve.
Hezbolah nije odmah komentarisao izraelsku tvrdnju.
Napad nakon primirja
Napadi su se dogodili nekoliko sati nakon što su SAD i Iran u utorak najavili dvosedmično primirje s ciljem otvaranja puta konačnom sporazumu o okončanju rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana 28. februara, a u kojem su hiljade ljudi poginule i ranjene.
Pakistanski posrednici su rekli da primirje uključuje Liban, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ne uključuje.
Hezbolah se do sada pridržavao primirja uprkos kontinuiranim izraelskim napadima.
Broj žrtava
Libanski mediji su objavili da je najmanje osam osoba ubijeno, a 22 ranjeno u izraelskom napadu usmjerenom na južnolibanski grad Sidon u srijedu nakon što je proglašeno primirje.
Izrael je izveo zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos primirju koje je stupilo na snagu u novembru 2024. godine.
Libanske vlasti su saopćile da je od tada u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.530 ljudi, a 4.812 je ranjeno.