Hegset tvrdi da je Iran slomljen: "Iranci su poniženi i demoralisani, njihova sudbina je u našim rukama"

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) uputio je niz oštrih poruka na račun Irana, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države ostvarile potpunu vojnu i stratešku nadmoć, te da je upravo takav pritisak natjerao Teheran na pregovore. Rekao je da su molili za primirje.

Govoreći o vojnim aktivnostima SAD-a, Hegset je potvrdio da su među metama bile i strateški važne lokacije, uključujući ostrvo Harg, koje predstavlja ključnu tačku za izvoz iranske nafte.

- Imali smo određene vojne ciljeve na Hargu, što je bila jasna poruka. Oni to ne mogu braniti i Iranci su na kraju shvatili svoju poziciju i svoju budućnost - rekao je Hegset.

Prema njegovim riječima, sposobnost Irana da proizvodi i izvozi energiju bila je direktno pod kontrolom SAD-a i predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Njihova sposobnost da proizvode energiju i finansiraju režim bila je u našim rukama. Bila je u rukama predsjednika Trumpa. Zato su došli za pregovarački sto - izjavio je.

Dodao je da je američka administracija jasno poručila Teheranu kako može u potpunosti blokirati njihov energetski sektor.

- Možemo vam sve uzeti. Vaša sposobnost izvoza energije može biti ugašena, a američka vojska ima kapacitet da te ciljeve gađa bez ikakvih ograničenja - rekao je Hegset, ističući da je upravo takav pritisak doveo Iran do odluke da pristane na dogovor.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, Hegset je iznio izuzetno čvrste stavove, naglašavajući da SAD neće tolerisati postojanje obogaćenog uranija izvan kontrole.

- Oni će nam ga predati, dobrovoljno, kako je predsjednik naveo, ili ćemo ga mi uzeti. Uzet ćemo ga i ukloniti - rekao je, dodajući da vojna opcija ostaje otvorena.

- Ukoliko bude potrebno, učinit ćemo to sami, kao što smo uradili u operaciji "Midnight Hammer" ili nečemu sličnom. Ta opcija ostaje otvorena - poručio je.

"Ne idemo nigdje"

Hegset je naglasio da će američko vojno prisustvo ostati aktivno kako bi se osiguralo poštivanje eventualnog primirja i budućeg sporazuma.

- Ostat ćemo prisutni. Ne idemo nigdje. Pobrinut ćemo se da Iran poštuje primirje i na kraju dođe za pregovarački sto i postigne dogovor - kazao je.

U svom obraćanju osvrnuo se i na američke saveznike, poručivši da su mogli vidjeti stvarnu vojnu moć SAD-a.

- Naši takozvani saveznici vidjeli su kako izgleda prava sposobnost. Trebali bi izvući određene pouke - naveo je.

Spremni u pozadini

Dodao je da je američki vojni aparat, koji je nazvao "Ratni odjel", izvršio svoju ulogu, ali ostaje spreman za dalje djelovanje.

- Za sada smo uradili svoj dio. Ostajemo spremni u pozadini kako bismo osigurali da Iran poštuje svaki razuman uslov - rekao je, uz poruku podrške vojnicima uključenim u operaciju koju je nazvao "Epic Fury".

Hegset je također ustvrdio da je Iran pretrpio ozbiljan politički i psihološki udar.

- Iranci su poniženi i demoralizirani. Mi kontrolišemo njihovu sudbinu, a ne oni našu. Zato su došli za pregovarački sto - rekao je.

Kraj nuklearnih ambicija

Naglasio je da sporazum, prema njegovim riječima, znači kraj iranskih nuklearnih ambicija.

- Znaju da ovaj sporazum znači da nikada, ali nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Svaki nuklearni materijal koji ne bi smjeli imati bit će uklonjen - izjavio je, dodajući da su iranska postrojenja pod stalnim nadzorom.

- Ta postrojenja su duboko ukopana, ali su pod stalnim nadzorom 24 sata dnevno - rekao je.

Hegset je istakao i da je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) imao mogućnost da u kratkom roku uništi iransku ekonomiju, ali da se odlučio za drugačiji pristup.

- Tramp je imao moć da uništi cjelokupnu iransku ekonomiju u nekoliko minuta, ali je izabrao milost - kazao je.

Na kraju je poručio da Iran, prema njegovim tvrdnjama, više nema kapacitet za razvoj vojne tehnologije.

- Oni više ne mogu graditi rakete, lansere, bespilotne letjelice niti razvijati slične sisteme - zaključio je Hegset.