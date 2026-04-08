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OŠTRE PORUKE

Hegset tvrdi da je Iran slomljen: "Iranci su poniženi i demoralisani, njihova sudbina je u našim rukama"

Tramp je imao moć da uništi cjelokupnu iransku ekonomiju u nekoliko minuta, ali je izabrao milost, rekao je

Pit Hegset. AP

M. Až.

8.4.2026

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) uputio je niz oštrih poruka na račun Irana, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države ostvarile potpunu vojnu i stratešku nadmoć, te da je upravo takav pritisak natjerao Teheran na pregovore. Rekao je da su molili za primirje.

Govoreći o vojnim aktivnostima SAD-a, Hegset je potvrdio da su među metama bile i strateški važne lokacije, uključujući ostrvo Harg, koje predstavlja ključnu tačku za izvoz iranske nafte.

- Imali smo određene vojne ciljeve na Hargu, što je bila jasna poruka. Oni to ne mogu braniti i Iranci su na kraju shvatili svoju poziciju i svoju budućnost - rekao je Hegset.

Prema njegovim riječima, sposobnost Irana da proizvodi i izvozi energiju bila je direktno pod kontrolom SAD-a i predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Njihova sposobnost da proizvode energiju i finansiraju režim bila je u našim rukama. Bila je u rukama predsjednika Trumpa. Zato su došli za pregovarački sto - izjavio je.

Dodao je da je američka administracija jasno poručila Teheranu kako može u potpunosti blokirati njihov energetski sektor.

- Možemo vam sve uzeti. Vaša sposobnost izvoza energije može biti ugašena, a američka vojska ima kapacitet da te ciljeve gađa bez ikakvih ograničenja - rekao je Hegset, ističući da je upravo takav pritisak doveo Iran do odluke da pristane na dogovor.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, Hegset je iznio izuzetno čvrste stavove, naglašavajući da SAD neće tolerisati postojanje obogaćenog uranija izvan kontrole.

- Oni će nam ga predati, dobrovoljno, kako je predsjednik naveo, ili ćemo ga mi uzeti. Uzet ćemo ga i ukloniti - rekao je, dodajući da vojna opcija ostaje otvorena.

- Ukoliko bude potrebno, učinit ćemo to sami, kao što smo uradili u operaciji "Midnight Hammer" ili nečemu sličnom. Ta opcija ostaje otvorena - poručio je.

"Ne idemo nigdje"

Hegset je naglasio da će američko vojno prisustvo ostati aktivno kako bi se osiguralo poštivanje eventualnog primirja i budućeg sporazuma.

- Ostat ćemo prisutni. Ne idemo nigdje. Pobrinut ćemo se da Iran poštuje primirje i na kraju dođe za pregovarački sto i postigne dogovor - kazao je.

U svom obraćanju osvrnuo se i na američke saveznike, poručivši da su mogli vidjeti stvarnu vojnu moć SAD-a.

- Naši takozvani saveznici vidjeli su kako izgleda prava sposobnost. Trebali bi izvući određene pouke - naveo je.

Spremni u pozadini

Dodao je da je američki vojni aparat, koji je nazvao "Ratni odjel", izvršio svoju ulogu, ali ostaje spreman za dalje djelovanje.

- Za sada smo uradili svoj dio. Ostajemo spremni u pozadini kako bismo osigurali da Iran poštuje svaki razuman uslov - rekao je, uz poruku podrške vojnicima uključenim u operaciju koju je nazvao "Epic Fury".

Hegset je također ustvrdio da je Iran pretrpio ozbiljan politički i psihološki udar.

- Iranci su poniženi i demoralizirani. Mi kontrolišemo njihovu sudbinu, a ne oni našu. Zato su došli za pregovarački sto - rekao je.

Kraj nuklearnih ambicija

Naglasio je da sporazum, prema njegovim riječima, znači kraj iranskih nuklearnih ambicija.

- Znaju da ovaj sporazum znači da nikada, ali nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Svaki nuklearni materijal koji ne bi smjeli imati bit će uklonjen - izjavio je, dodajući da su iranska postrojenja pod stalnim nadzorom.

- Ta postrojenja su duboko ukopana, ali su pod stalnim nadzorom 24 sata dnevno - rekao je.

Hegset je istakao i da je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) imao mogućnost da u kratkom roku uništi iransku ekonomiju, ali da se odlučio za drugačiji pristup.

- Tramp je imao moć da uništi cjelokupnu iransku ekonomiju u nekoliko minuta, ali je izabrao milost - kazao je.

Na kraju je poručio da Iran, prema njegovim tvrdnjama, više nema kapacitet za razvoj vojne tehnologije.

- Oni više ne mogu graditi rakete, lansere, bespilotne letjelice niti razvijati slične sisteme - zaključio je Hegset.

# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
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