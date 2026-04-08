Najavio da će ubiti Trampa, pa uzeo pušku i sjeo u automobil: Evo kako ga je Tajna služba otkrila i uhapsila

Istraga protiv njega pokrenuta je 2. aprila, kada je Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država zaprimila hitno obavještenje od kompanije Meta, vlasnika Facebooka i Instagrama, o uznemirujućoj objavi na Instagramu, navodi se u dokumentima dostavljenim Okružnom sudu za Srednji okrug Floride.

Nik Gvadalupe Kruz-Lopez (Nick Guadalupe Cruz-Lopez) uhapšen je i optužen po jednoj tački za prijetnju ubistvom predsjednika, saopćile su federalne vlasti, prenosi Law&Crime .

Dvadesetogodišnji muškarac s Floride suočava se s optužbama zbog prijetnji atentatom na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), nakon što je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj tvrdi da ide da ga ubije, uz fotografiju na kojoj drži pušku tipa AR-15 u vozilu.

Prema navodima vlasti, korisnik s imenom "813.cruzz" objavio je poruku: "MAGA Otw to kill trump", što u prevodu znači "Na putu da ubijem Trampa", uz fotografiju na kojoj drži pušku dok sjedi u automobilu.

Kako stoji u prijavi, objava je distribuirana putem interneta i uključivala je fotografiju na kojoj se vidi Kruz-Lopez kako drži pušku tipa AR-15 u vozilu. Istražitelji su dodatno primijetili karakterističnu tetovažu na njegovoj podlaktici, vidljivu na slici.

Kompanija Meta dostavila je policiji dodatne informacije, uključujući lokacijske podatke koji su objavu smjestili u područje Sent Pit Biča na Floridi, oko 125 milja jugozapadno od Orlanda.

Istražitelji su koristili i automatske čitače registarskih tablica, koji su pokazali da je sivi automobil marke Honda, registrovan na Kruz-Lopeza, ranije tog dana bio na istoj lokaciji.

Lociran telefon

Meta je također proslijedila broj telefona i datum rođenja povezan s nalogom. Nakon pribavljanja hitnih podataka od operatera T-Mobile, agenti su identifikovali pretplatnika kao Kruz-Lopeza i locirali njegov mobilni telefon na adresi u Plant Sitiju na Floridi, navode tužioci.

Provjerom državnih evidencija o vozačima potvrđen je njegov identitet, kao i povezanost s navedenim vozilom, ističu istražitelji.

Također je pronađen TikTok nalog s korisničkim imenom "@813.cruzz", na kojem je vidljiva ista tetovaža na podlaktici kao i na fotografiji objavljenoj na Instagramu.

- Koristeći resurse otvorenog koda i obavještajne kapacitete organa reda, Tajna služba je uspjela potvrditi da se podaci koje su dostavili Meta i T-Mobile podudaraju s Kruz-Lopezom - navodi se u prijavi.

Federalni agenti locirali su Kruz-Lopeza istog dana i priveli ga, potvrđeno je iz Kancelarije tužioca Sjedinjenih Američkih Država za Srednji okrug Floride.

Ukoliko bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do pet godina zatvora, saopćili su tužioci.