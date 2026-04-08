Izraelski napadi na Liban: Stotine mrtvih i ranjenih, napali su 100 lokacija u 10 minuta

Stotine ljudi ubijene su i ranjene u izraelskim napadima na Liban, izjavio je libanski ministar zdravstva, prenosi državna novinska agencija. Ministar zdravstva Rakan Naseredin (Rakan Nasreddine) kazao je da ima "stotine mrtvih i ranjenih" nakon napada u srijedu, javlja NNA.

Napadi spadaju među najopsežnije izraelske udare u središtu Bejruta u posljednjim decenijama. Zračni napadi pogodili su najmanje tri lokacije u urbanom dijelu grada, uključujući i područje u blizini obalne promenade, prema analizi videosnimaka CNN-a.

Ovaj dio Bejruta, u kojem većinski žive sunitsko i kršćansko stanovništvo, rijetko je meta izraelskih udara. Dopisnik Anadolu agencije naveo je da su napadi bili usmjereni na stambena naselja sa sunitskom većinom, što znači da se nalaze izvan zona pod kontrolom Hezbolaha.

Drugi snimci prikazuju djelimično urušenu zgradu u zapadnom Bejrutu, iz koje se uzdižu gusti oblaci crnog dima. Sirene hitne pomoći ne prestaju se oglašavati otkako su napadi počeli, izvještavaju novinari CNN-a s terena. "Više od 100 lokacija u roku od deset minuta" Izraelska vojska saopćila je da je napala više od 100 lokacija "u roku od deset minuta" širom Libana, što predstavlja najveći koordinirani udar od početka aktuelne ofanzive u toj zemlji, prenosi Anadolu. U saopćenju se navodi da su mete bile povezane s Hezbolahom na više područja, uključujući Bejrut, dolinu Bekaa i jug Libana. Vojska tvrdi da su među ciljevima bili komandno-kontrolni centri i druga infrastruktura korištena za napade na izraelske ciljeve. Hezbolah se zasad nije oglasio povodom ovih tvrdnji. Libanski premijer Navaf Salam (Nawaf Salam) pozvao je "sve prijatelje Libana" da zaustave izraelske vojne operacije u zemlji "svim dostupnim sredstvima" nakon velikog vala zračnih napada.