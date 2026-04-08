Žena pokušala ući u vagon dok su se zatvarala vrata pa ugrizla radnika

Žena koja je u posljednjem trenutku pokušala ući u voz u Njemačkoj pribjegla je ekstremnim mjerama i ugrizla radnika stanice za ruku dok je pokušavao spriječiti njen ulazak.

Policija je u srijedu saopštila da se 36-godišnja žena pokušala ukrcati u lokalni voz na stanici Pasing u Minhenu upravo dok su se vrata već zatvarala. Radnik star 29 godina pokušao ju je spriječiti, ali ona ga je tako snažno ugrizla da mu je nanijela lakšu povredu.

S obzirom na to da povreda nije bila teža, muškarac je mogao nastaviti sa radom, rekla je policija, dodavši da je žena pod istragom zbog nanošenja tjelesnih povreda.

Njemački nacionalni željeznički operater Deutsche Bahn obećao je da će ubuduće pojačati sigurnosne mjere kako bi zaštitio svoje osoblje, nakon što je ranije ove godine zemlju šokirao napad na konduktera voza koji je završio smrtnim ishodom.

Svim zaposlenicima bit će ponuđena i mogućnost nošenja kamera pričvršćenih na uniforme.

Prema podacima Deutsche Bahna, prošle godine evidentirano je oko 3000 fizičkih napada na njihove radnike. Iako je riječ o blagom padu u odnosu na prethodnu godinu, željeznički sindikat EVG primijetio je da se osjećaj sigurnosti među radnom snagom značajno pogoršao, pozivajući se na istraživanje provedeno među 4000 zaposlenika.