Tramp razmatra zajedničku operaciju SAD-a i Irana za osiguranje Hormuškog moreuza

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da razmatra zajedničku operaciju s Iranom kako bi se osigurao Hormuški moreuz nakon sinoć najavljenog primirja s Teheranom.

- Razmišljamo o tome da to uradimo kao zajednički poduhvat. To je način da se osigura, ali i da se zaštiti od mnogih drugih - rekao je Tramp za ABC News nakon što je najavio dvosedmično primirje.

Na pitanje da li bi dozvolio Iranu da naplaćuje takse u moreuzu, Tramp je rekao da je to "prelijepa stvar".

Tramp je isključio bilo kakvo pravo Irana na obogaćivanje uranija.

- Neće biti nikakvog obogaćivanja - rekao je.

Dodao je da se američke snage neće povući iz regiona, nagovještavajući da će ostati kako bi provodile eventualne buduće sporazume.

Tramp je rekao da očekuje da mirovni pregovori počnu već u petak i da predviđa da će brzo napredovati. Također je potvrdio da je Kina igrala značajnu ulogu u posredovanju komunikacije s Iranom.

Hormuški moreuz, ključna globalna ruta za transport nafte kroz koju dnevno prolazi oko 20 miliona barela, bio je praktično zatvoren nakon pokretanja američko-izraelske ofanzive 28. februara.

Ovaj poremećaj podigao je globalne cijene nafte i uzdrmao finansijska tržišta. Iran je pristao ponovo otvoriti moreuz prema uslovima primirja objavljenim u utorak navečer, manje od dva sata prije isteka Trampovog roka.