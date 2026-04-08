Delegacije SAD-a i Irana održat će razgovore u Pakistanu, Šarif poziva na poštivanje primirja

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je u srijedu da će delegacije SAD-a i Irana stići u Islamabad u petak na razgovore nakon što je ova južnoazijska država osigurala primirje između dvije zaraćene strane.

Šarif je također pozvao na poštivanje primirja usred izvještaja o njegovim kršenjima u zonama sukoba.

- Zahvaljujem iranskom predsjedniku Masudu Pezeškianu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu što su prihvatili moj zahtjev za primirje i pristali na održavanje razgovora - rekao je Šarif obraćajući se sjednici vlade.

Islamabad je posredovao u indirektnim razgovorima između Vašingtona i Teherana.

- Delegacije SAD-a i Irana stići će u Islamabad u petak na razgovore - rekao je, izražavajući nadu da će predstojeći pregovori rezultirati trajnim mirom.

- Ovo je privremeno primirje ali će ono biti pretvoreno u trajni mir, a plamen rata će biti trajno ugašen - rekao je.

Zahvalio je Kini, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i drugim saveznicima na neprocjenjivoj podršci u osiguravanju primirja.

Vlada je proglasila neradne dane u Islamabadu u četvrtak i petak radi sigurnosti i priprema za razgovore.

Format pregovora

Teheran je potvrdio svoje učešće u razgovorima, ali format pregovora ostaje nejasan.

Međutim, vladini izvori u Islamabadu rekli su za Anadolu da će pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Dar predstavljati Pakistan.

Šarif je ranije u srijedu najavio dvosedmično primirje između zaraćenih strana i pozvao delegacije SAD-a i Irana u Islamabad u petak kako bi dalje pregovarali o konačnom sporazumu za rješavanje svih sporova.

Tramp je u utorak najavio dvosedmično primirje s Iranom, navodeći da je Teheran predstavio izvodljiv plan od deset tačaka za pregovore.

Najava primirja uslijedila je manje od dva sata prije isteka roka koji je Tramp više puta produžavao za Iran da ponovo otvori Hormuški moreuz i prihvati sporazum ili se suoči s uništenjem cijele civilizacije.

Kršenja primirja

Odvojeno, Šarif je rekao da su u nekim područjima zone sukoba zabilježena kršenja, koja narušavaju duh mirovnog procesa.

- Iskreno i ozbiljno pozivam sve strane da pokažu suzdržanost i poštuju primirje tokom dvije sedmice, kako je dogovoreno, kako bi diplomatija mogla preuzeti vodeću ulogu ka mirnom rješenju sukoba - rekao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je do sada ubijeno više od 1.400 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne resurse. Također je ograničio kretanje brodova kroz Hormuški moreuz.