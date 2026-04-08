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KRŠENJE PRIMIRJA

Iran bi mogao napustiti primirje sa SAD-om ako Izrael nastavi napade u Libanu

Izraelska vojska kaže da je pogodila više od 100 lokacija u roku od deset minuta širom Bejruta, doline Bekaa i južnog Libana

Bejrut. Anadolija

Anadolija

8.4.2026

Iran će se povući iz sporazuma o primirju sa SAD-om ako Izrael nastavi kršiti primirje napadima na Liban, rekao je upućeni izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim u srijedu.

- Iran će se povući iz sporazuma ako se kršenja primirja od strane cionističkog režima nastave kroz napade na Liban - rekao je izvor.

Izvor je dodao da Teheran razmatra situaciju usljed onoga što je opisano kao nastavljena izraelska kršenja povezana s napadima na Liban.

Prema izvoru, obustava borbi na svim frontovima, uključujući i protiv libanskog islamskog otpora, bila je prihvaćena od strane SAD-a u okviru predloženog dvosedmičnog plana primirja.

Međutim, Izrael je u srijedu izvršio jasna kršenja primirja pokretanjem brutalnih napada na Liban.

Izraelska vojska saopćila je da je pogodila više od 100 lokacija u roku od 10 minuta širom više područja u Bejrutu, dolini Bekaa i južnom Libanu, u najvećem koordiniranom napadu od početka trenutne ofanzive u Libanu.

Izrael provodi zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta, uprkos primirju koje je stupilo na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti saopćile su da je najmanje 1.530 ljudi ubijeno, a 4.812 drugih ranjeno u izraelskim napadima.

# IZRAEL
# LIBAN
# IRAN
# SAD
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