Iran bi mogao napustiti primirje sa SAD-om ako Izrael nastavi napade u Libanu

Iran će se povući iz sporazuma o primirju sa SAD-om ako Izrael nastavi kršiti primirje napadima na Liban, rekao je upućeni izvor za iransku novinsku agenciju Tasnim u srijedu.

- Iran će se povući iz sporazuma ako se kršenja primirja od strane cionističkog režima nastave kroz napade na Liban - rekao je izvor.

Izvor je dodao da Teheran razmatra situaciju usljed onoga što je opisano kao nastavljena izraelska kršenja povezana s napadima na Liban.

Prema izvoru, obustava borbi na svim frontovima, uključujući i protiv libanskog islamskog otpora, bila je prihvaćena od strane SAD-a u okviru predloženog dvosedmičnog plana primirja.

Međutim, Izrael je u srijedu izvršio jasna kršenja primirja pokretanjem brutalnih napada na Liban.

Izraelska vojska saopćila je da je pogodila više od 100 lokacija u roku od 10 minuta širom više područja u Bejrutu, dolini Bekaa i južnom Libanu, u najvećem koordiniranom napadu od početka trenutne ofanzive u Libanu.

Izrael provodi zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta, uprkos primirju koje je stupilo na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti saopćile su da je najmanje 1.530 ljudi ubijeno, a 4.812 drugih ranjeno u izraelskim napadima.