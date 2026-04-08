Iranska garda se oglasila prvi put nakon primirja: "Amerikancima ne vjerujemo, prst nam je na obaraču"

Iranska revolucionarna garda poručila je da, uprkos najavljenom dvosedmičnom primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ostaje u stanju visoke pripravnosti. Kako su istakli, "prst im je na obaraču" i spremni su na odmazdu ukoliko neprijatelj ponovo donese pogrešne odluke.

Prema pisanju francuskog lista Le Monde, iranske elitne snage jasno su dale do znanja da nimalo ne vjeruju Washingtonu uprkos postignutom dogovoru o privremenom prekidu neprijateljstava.

- Neprijatelj je uvijek obmanjivao. Ne vjerujemo njihovim obećanjima. Na svaku agresiju odgovorit ćemo reakcijom višeg nivoa - objavila je Gada na svom zvaničnom Telegram kanalu.

Revolucionarna garda predstavlja elitnu vojnu i ideološku formaciju u Iranu koja nadzire unutrašnju sigurnost, ali i vanjske operacije, što uključuje direktnu podršku iranskim saveznicima širom regije.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp najavio je u noći sa utorka na srijedu primirje u sukobu koji SAD i Izrael vode protiv Irana. Američki lider je tako ustuknuo od svojih ranijih prijetnji o razornim udarima na Islamsku Republiku i pristao na dvosedmični uslovni prekid borbi.

Dogovor, čiji je ključni dio i otvaranje strateški važnog Hormuškog tjesnaca, Tramp je objavio otprilike 90 minuta prije isteka vlastitog ultimatuma, a sve je realizovano uz snažno posredovanje Pakistana.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da prekid vatre važi "svuda", uključujući i teritoriju Libana. Međutim, ovu tvrdnju ubrzo je demantovao izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Ipak, Netanjahu je dodao kako Izrael podržava odluku Sjedinjenih Američkih Država o pauziranju sukoba.

U ovom trenutku još uvijek nije u potpunosti jasno kada će primirje i zvanično stupiti na snagu. U međuvremenu, globalno tržište je reagovalo na deeskalaciju tenzija, cijene nafte su u padu nakon najava o prekidu vatre, iako se i dalje zadržavaju znatno iznad nivoa na kojem su bile prije početka ovog sukoba.