Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON PRIMIRJA

Tramp: Mirovni pregovori s Iranom u Pakistanu održat će se vrlo brzo, Vens možda neće prisustvovati zbog sigurnosnih razloga

Pakistan je predložio održavanje samita u Islamabadu već u petak

Vens i Tramp. AP

M. Až.

8.4.2026

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje kako će se mirovni pregovori s Iranom održati u Pakistanu vrlo brzo, nakon što je postignut sporazum o prekidu vatre. No, otkrio je i da potpredsjednik Džej Di Vens možda neće prisustvovati zbog sigurnosnih razloga, piše The Post.

Pakistan je predložio održavanje samita u Islamabadu već u petak, nakon što je Trampov pregovarački tim, koji čine i Vens te posebni izaslanik Stiv Vitkof, s čelnicima te zemlje dogovorio kraj borbi.

Sigurnosni rizici za potpredsjednika

U telefonskom intervjuu Tramp je potvrdio da će se izravni razgovori dogoditi vrlo brzo. Govoreći o sastavu američkog izaslanstva, rekao je:

- Tamo će biti Stiv Vitkof, Džared Kušner i Džej Di – iako za Džej Dija još nisam siguran. Postoji sigurnosni problem, pitanje zaštite.

Okvir za trajni mir

NY Post podsjeća kako je predsjednik Tramp prihvatio iranski protuprijedlog u 10 tačaka za okončanje sukoba kao privremeni okvir za postizanje trajnog sporazuma, ali dodaje da se čini kako će neke od zahtjeva biti vrlo teško finalizirati. Rat, koji je Tramp pokrenuo zajedno s Izraelom 28. februara, imao je četiri ključna cilja koja je definirala Bijela kuća: kraj teheranskog nuklearnog programa, uništenje njegove mornarice, razaranje postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i prekid potpore posredničkim skupinama.

Ključne tačke sporazuma

Prekid vatre uključuje i dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za međunarodni promet, nakon što je Iran zatvorio taj ključni plovni put tokom rata. Konačno rješenje sukoba vjerovatno će se baviti iranskim planom naplate cestarine brodovima i usmjeriti se na osiguranje duboko ukopanih zaliha obogaćenog uranija, zaključuje Post.

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.