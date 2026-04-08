Tramp: Mirovni pregovori s Iranom u Pakistanu održat će se vrlo brzo, Vens možda neće prisustvovati zbog sigurnosnih razloga

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje kako će se mirovni pregovori s Iranom održati u Pakistanu vrlo brzo, nakon što je postignut sporazum o prekidu vatre. No, otkrio je i da potpredsjednik Džej Di Vens možda neće prisustvovati zbog sigurnosnih razloga, piše The Post.

Pakistan je predložio održavanje samita u Islamabadu već u petak, nakon što je Trampov pregovarački tim, koji čine i Vens te posebni izaslanik Stiv Vitkof, s čelnicima te zemlje dogovorio kraj borbi.

Sigurnosni rizici za potpredsjednika

U telefonskom intervjuu Tramp je potvrdio da će se izravni razgovori dogoditi vrlo brzo. Govoreći o sastavu američkog izaslanstva, rekao je:

- Tamo će biti Stiv Vitkof, Džared Kušner i Džej Di – iako za Džej Dija još nisam siguran. Postoji sigurnosni problem, pitanje zaštite.

Okvir za trajni mir

NY Post podsjeća kako je predsjednik Tramp prihvatio iranski protuprijedlog u 10 tačaka za okončanje sukoba kao privremeni okvir za postizanje trajnog sporazuma, ali dodaje da se čini kako će neke od zahtjeva biti vrlo teško finalizirati. Rat, koji je Tramp pokrenuo zajedno s Izraelom 28. februara, imao je četiri ključna cilja koja je definirala Bijela kuća: kraj teheranskog nuklearnog programa, uništenje njegove mornarice, razaranje postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i prekid potpore posredničkim skupinama.

Ključne tačke sporazuma

Prekid vatre uključuje i dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za međunarodni promet, nakon što je Iran zatvorio taj ključni plovni put tokom rata. Konačno rješenje sukoba vjerovatno će se baviti iranskim planom naplate cestarine brodovima i usmjeriti se na osiguranje duboko ukopanih zaliha obogaćenog uranija, zaključuje Post.