Teheran stao uz Liban i prijeti totalnom eskalacijom: Izraelu postavljen ultimatum

Dok svijet s oprezom iščekuje početak mirovnih pregovora, diplomatska i vojna situacija na Bliskom istoku ponovno dostiže kritičnu tačku. Ključni akteri potvrdili su da privremeni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne uključuje operacije u Libanu, što je izazvalo oštru reakciju Teherana.

"Liban nije dio dogovora"

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je u razgovoru za PBS da Liban i Hezbolah nisu obuhvaćeni dvosedmičnim primirjem. Na upit reporterke o nastavku izraelskih napada, Tramp je bio jasan: "Liban nije dio dogovora zbog Hezbolaha. To će se također riješiti, u redu je."

Ovu informaciju dodatno je osnažila glasnogovornica Bijele kuće, Kerolajn Levit, koja je za izraelski Kanal 12 potvrdila da Izrael zadržava pravo na operacije protiv Hezbolaha, naglasivši da se primirje odnosi isključivo na izravna neprijateljstva s Iranom.

Iran uzvraća ultimatumom

Odgovor iz Teherana stigao je gotovo trenutno. Iranske vlasti zaprijetile su sljedećim mjerama ako Izraelske obrambene snage (IDF) ne obustave udare na Liban:

Bojkot pregovora u Islamabadu: Iran prijeti da se njegovi predstavnici u petak neće pojaviti za pregovaračkim stolom u Pakistanu.

Zatvaranje Hormuškog moreuza: Iako je prvotno najavljeno otvaranje ovog ključnog naftnog puta, Teheran sada najavljuje njegovu ponovnu i potpunu blokadu.

Obnova raketnih udara: Iranski vojni vrh upozorio je da će nastaviti s izravnim balističkim napadima na ciljeve unutar Izraela kao odgovor na svaku daljnju eskalaciju u Libanu.

Situacija na terenu

Dok diplomati pokušavaju spasiti krhko primirje, IDF nastavlja s intenzivnim zračnim udarima na južni Liban i Bejrut, tvrdeći da neutralizira prijetnje Hezbolaha prema sjevernom Izraelu. Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno bilježe rast zbog straha da će "petak u Islamabadu" umjesto mira donijeti novu fazu regionalnog rata.