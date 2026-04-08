Amerikanci masovno okreću leđa Izraelu, brojke su neumoljive

Novo istraživanje Pew Research Centra, provedeno od 23. do 29. marta na uzorku od 3.507 odraslih Amerikanaca, pokazuje značajne promjene u javnom mnijenju u Sjedinjenim Američkim Državama. Negativni stavovi prema Izraelu i premijeru Benjaminu Netanjahuu u stalnom su porastu, naročito među mlađom populacijom, piše Clashreport.com.

Izrael gubi podršku javnosti

Prema najnovijim podacima, 60% Amerikanaca sada ima nepovoljan stav o Izraelu. To predstavlja značajan skok u odnosu na 53% iz 2025. godine i porast od skoro 20 procentnih poena u odnosu na 2022. godinu. Posebno zabrinjava podatak da je udio onih sa „veoma nepovoljnim“ mišljenjem skočio na 28%, dok je 2022. godine iznosio svega 10%.

Generacijski jaz i unutarstranačke podjele

Istraživanje otkriva da su mlađi Amerikanci (ispod 50 godina) kritičniji prema Izraelu, bez obzira na stranačku pripadnost:

Republikanci: Među onima u dobi od 18 do 49 godina, 57% ima negativan stav o Izraelu, dok stariji članovi stranke i dalje pružaju čvrstu podršku.

Demokrate: Čak osam od deset Demokrata (80%) izražava nepovoljno mišljenje o Izraelu, što je porast u odnosu na 69% iz prošle godine i 53% iz 2022.

Iako su Republikanci generalno naklonjeniji Izraelu (58% pozitivnih stavova), unutrašnji razdor po generacijskoj osnovi postaje sve vidljiviji.

Gubitak povjerenja u Netanjahua

Većina Amerikanaca (59%) izjavila je da ima malo ili nimalo povjerenja u način na koji Benjamin Netanjahu vodi svjetske poslove.

Kod Demokrata je nepovjerenje izrazito – 76% njih mu ne vjeruje, dok 52% kaže da nema "nimalo povjerenja".

Republikanci su oštro podijeljeni: 45% ima povjerenja, dok 44% nema.

Religijske razlike i muslimanska zajednica

Stavovi se značajno razlikuju ovisno o religijskoj pripadnosti:

Najveća podrška: Jevrejski Amerikanci (64%) i bijeli evangelički protestanti (65%).

Niska podrška: Katolici (35%), crni protestanti (33%) i religijski neopredijeljeni (22%).

Muslimanski Amerikanci: Samo 4% ima pozitivan stav o Izraelu, dok 91% ne vjeruje Netanyahuu.

Odnos prema Trampu i iranska prijetnja

Istraživanje se dotaklo i uloge Donalda Trampa u ovom kontekstu. 55% Amerikanaca nema povjerenja u njegovu sposobnost upravljanja odnosima SAD-a i Izraela, uz očekivano oštru stranačku podjelu (73% podrške kod Republikanaca naspram 16% kod Demokrata).

Konačno, iako je sukob Izraela i Hamasa važan za 53% Amerikanaca, veći stepen zabrinutosti izaziva mogućnost američke vojne akcije protiv Irana, što je kao bitno pitanje istaklo 77% ispitanika.