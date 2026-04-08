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JAVLJA IRANSKA TELEVIZIJA

Svaki brod za prolaz kroz Hormuški moreuz mora da dobije odobrenje Irana, "inače prijeti uništenje"

Brodovi smiju prolaziti između dva iranska ostrva i ući u iranske teritorijalne vode tek nakon što dobiju službeno odobrenje, naveo je Aragči

Hormuški moreuz. AP

M. Až.

8.4.2026

Iran će zadržati kontrolu nad prolazom brodova kroz Hormuški moreuz, objavila je državna televizija IRIB, usred naznaka da se promet u ovom ključnom pomorskom prolazu polako pojačava nakon sporazuma o prekidu vatre.

IRIB se pozvao na objavu ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija na društvenoj platformi X, u kojoj je rekao da bi se plovidba brodova mogla nastaviti u koordinaciji s iranskim oružanim snagama "i u skladu s tehničkim ograničenjima".

Brodovi smiju prolaziti između dva iranska ostrva i ući u iranske teritorijalne vode tek nakon što dobiju službeno odobrenje, naveo je Aragči. 

- Bez ovog odobrenja prijeti uništenje - dodao je.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da je uvjet za primirje "potpuno, trenutno i sigurno otvaranje Hormuškog moreuza".

Prema podacima internet stranice za praćenje brodova MarineTraffic, promet u moreuzu se ponovo polako intenzivira.

# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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