Kamala Haris kritikovala Trampa: "Njegovo ponašanje je gnusno, prijeti ratnim zločinima i uništenjem civilizacije"

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Haris oštro je kritizirala predsjednika Donald Tramp, optuživši ga za neodgovorno vođenje politike i upozorivši da bi njegovi potezi mogli dovesti do ratnih zločina i dodatno ugroziti američke vojnike.

U nizu objava na društvenoj mreži Threads, koje su prikupile više od 100.000 reakcija, Haris je poručila da Tramp prijeti "uništenjem cijele civilizacije", ocijenivši njegovo ponašanje "gnjusnim" i bez jasnog plana ili izlazne strategije.

U prvoj objavi istaknula je: "Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prijeti počinjenjem ratnih zločina i uništenjem cijele civilizacije, i to zbog rata koji je sam pokrenuo, bez ikakvog plana kako ga završiti." Dodala je da takvu politiku američki građani ne podržavaju.

Haris je dodatno pojačala kritike, optuživši Trampa za nepromišljeno vođenje koje "nepotrebno dovodi hrabre pripadnike vojske u opasnost, narušava globalni ugled SAD-a i dodatno povećava troškove života američkih građana". Pozvala je javnost da se usprotivi sukobu i financiranju, kako je navela, "nezakonitog rata po izboru".

Kao bivša potpredsjednica i Trampova suparnica na izborima 2024., Harris i dalje ima značajan utjecaj unutar Demokratske stranke.

U međuvremenu, Tramp je izjavio da je riječ o "velikom danu za svjetski mir", nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o dvotjednom primirju, uz uvjet da Teheran dopusti prolaz brodovima kroz Hormuški moreuz. Predsjednik je dodao da su pregovori o dugoročnom sporazumu "vrlo blizu završetka".