Erdoan i Tramp razgovarali o primirju s Iranom i regionalnim dešavanjima

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan u srijedu je obavio telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o nedavno najavljenom primirju s Iranom i širim regionalnim dešavanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turske.

Prema saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj platformi NSosyal, dvojica lidera razmotrila su najnoviju situaciju u regionu, s fokusom na primirje proglašeno u utorak navečer.

Važna prilika

Erdoan je izrazio zadovoljstvo primirjem, ističući da dvosedmični period nakon teškog četrdesetodnevnog razdoblja predstavlja važnu priliku za napredak ka trajnom mirovnom sporazumu.

Naglasio je potrebu da se ovaj period efikasno iskoristi i upozorio na bilo kakve poteze koji bi mogli narušiti proces.

Turski predsjednik je također naglasio da će Turska nastaviti povećavati svoju podršku diplomatskim naporima koji se provode sa prijateljskim i bratskim zemljama, posebno Pakistanom, s ciljem postizanja rješenja.

Dvosedmično primirje

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je najavio dvosedmično primirje s Iranom, navodeći da je Teheran predstavio izvodljiv plan od deset tačaka za pregovore.

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana saopćilo je da prijedlog od deset tačaka, dostavljen SAD-u putem posredovanja Pakistana, uključuje ključnu obavezu SAD-a o nenapadanju, nastavak iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranija i ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija.

Prijedlog također uključuje isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona i okončanje rata na svim frontovima, uključujući i protiv Hezbollaha u Libanu.