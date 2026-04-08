Vitkof i Kušner iz SAD-a te Aragči i Galibaf iz Irana prisustvovat će razgovorima u Islamabadu

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa za Bliski istok Stiv Vitkof i zet Džared Kušner vjerovatno će predstavljati SAD na razgovorima s iranskom stranom u Islamabadu koji počinju u petak, izjavio je visoki pakistanski zvaničnik za Anadolu u srijedu, nakon što je ova zemlja osigurala primirje između dvije zaraćene strane.

Iransku stranu, rekao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman, mogli bi predstavljati vodeći diplomata iz Teherana Abas Aragči i predsjednik parlamenta Bager Galibaf.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishak Dar, koji je odigrao aktivnu ulogu u pregovorima za okončanje 39 dana sukoba, također će se pridružiti historijskim razgovorima, dodao je zvaničnik.

Zvanična objava od strane bilo koje strane u vezi s njihovim učešćem na razgovorima još nije objavljena.

Američki predsjednik Donald Tramp djelomično je potvrdio da će Vitkof i Kušner otputovati u Islamabad na razgovore s iranskom stranom.

Međutim, Tramp je za "New York Post" rekao da američki potpredsjednik Džej Di Vens možda neće prisustvovati, jer postoji pitanje sigurnosti i zaštite.

Tramp je izjavio da će razgovori uživo biti održani veoma uskoro.

Dvosedmično primirje

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rano u srijedu najavio je dvosedmično primirje između SAD-a i Irana, koje se također odnosi na područja pogođena sukobom.

Kasnije je Šarif rekao da će delegacije iz SAD-a i Irana stići u Islamabad u petak kako bi održale razgovore.

Islamabad je posredovao u indirektnim razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Teheran je potvrdio svoje učešće u razgovorima, dok format pregovora ostaje nepoznat.

Obustavljanje napada

Američki predsjednik Donald Tramp je u utorak objavio da se složio da se obustavi bombardiranje i napadi na Iran na period od dvije sedmice.

Objava je uslijedila manje od dva sata prije isteka roka koji je Tramp postavio Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prihvatanje sporazuma, ili suočavanje s onim što je opisao kao uništenje cijele civilizacije.

Regionalne tenzije su eskalirale od kada su SAD i Izrael pokrenuli ofanzivu protiv Irana 28. februara, pri čemu je ubijeno više od 1.400 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama, ciljajući Izrael, kao i Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi, a također je ograničio kretanje brodova kroz Hormuški tjesnac.