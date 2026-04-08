Liban: U današnjim izraelskim napadima ubijeno 89 ljudi, stotine ranjeno u velikoj eskalaciji

Najmanje 89 osoba je ubijeno, a 722 su povrijeđene u izraelskim napadima na Liban u srijedu, saopćio je libanski ministar zdravlja, napominjući da su to preliminarni podaci.

Izraelska vojska je saopćila da je pogodila više od 100 ciljeva u roku od deset minuta širom Bejruta, doline Bekaa i južnog Libana, opisujući to kao najveći koordinirani val napada od početka trenutne ofanzive.

- Suočavamo se s opasnom eskalacijom koja se dogodila u Libanu, izraelskom agresijom sa više od 100 vazdušnih napada koji su ciljali nevine civile u Bejrutu, Dahiji, Beqaa, planini Liban i jugu - rekao je ministar zdravlja Rakan Nassereddine za Al Jazeeru.

Dodao je da su bolnice, ambulantna vozila i centri za hitnu pomoć također bili meta napada.

Nassereddine je pozvao na hitnu međunarodnu humanitarnu pomoć za libanski zdravstveni sistem, ističući da vlasti sarađuju s međunarodnim organizacijama, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), UNICEF i UN-ov Fond za stanovništvo, kako bi osigurali medicinske potrepštine, hiruršku opremu i lijekove.

Libanska državna novinska agencija NNA izvijestila je da je 19 osoba ubijeno, 71 povrijeđena, a desetine zgrada uništeno u izraelskim zračnim napadima na guvernerat Nabatieh u južnom Libanu. Nije odmah bilo jasno da li su te žrtve uključene u ukupni bilans ministra.