Tramp: Samo jedan prihvatljiv prijedlog za pregovore s Iranom bit će razmatran iza zatvorenih vrata

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da postoji samo jedan višepojasni prijedlog koji se smatra prihvatljivim za okončanje rata s Iranom te da će o njemu biti razgovarano iza zatvorenih vrata u narednim danima.

Jedan prihvatljiv prijedlog

Samo nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu dvosedmično primirje posredovano od strane Pakistana, Tramp je rekao da je prijedlog razuman i da se lako može sprovesti.

- Brojni sporazumi, liste i pisma šalju se od strane ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze s pregovorima SAD - Iran, u mnogim slučajevima, oni su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore - rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

- Postoji samo jedna grupa značajnih tačaka koja je prihvatljiva Sjedinjenim Američkim Državama, i o njima ćemo raspravljati iza zatvorenih vrata tokom ovih pregovora. To su tačke na osnovu kojih smo se dogovorili o primirju - dodao je.

Vašington i Teheran su u utorak dogovorili privremeno primirje, čime je zaustavljen rat koji je uznemirio zalivske i globalne tržišta i povećao strah od sigurnosti regionalne energetske infrastrukture i transportnih puteva.

Dvosedmično primirje

Američki predsjednik Donald Tramp je u utorak objavio da se složio da se obustavi bombardiranje i napadi na Iran na period od dvije sedmice.

Objava je uslijedila manje od dva sata prije isteka roka koji je Tramp postavio Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prihvatanje sporazuma, ili suočavanje s onim što je opisao kao uništenje cijele civilizacije.

Regionalne tenzije su eskalirale od kada su SAD i Izrael pokrenuli ofanzivu protiv Irana 28. februara, pri čemu je ubijeno više od 1.400 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama, ciljajući Izrael, kao i Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi, a također je ograničio kretanje brodova kroz Hormuški tjesnac.