Ovo je 10 novih iranskih zahtjeva za mir: Da li će SAD i Izrael pristati na njih?

Iranska agencija Tasnim News Agency objavila je 10 tačaka koje je Iran predložio, a Donald Trump rekao je da predstavljaju dobar temelj za pregovore. Riječ je o novom spisku koji se ne poklapa u potpunosti s ranijim iranskim prijedlogom.

Tačke o kojima Iran očekuje pregovore:

1. SAD bi, načelno, trebale garantovati neagresiju, posebno u vezi s mogućim novim napadima Izraela.

2. Nastavak kontrole Irana nad Hormuškim moreuzom.

3. Pravo Irana na obogaćivanje uranijuma treba biti prihvaćeno, što sugerira da postoji prostor za eventualne ustupke.

4. Ukidanje svih primarnih sankcija.

5. Ukidanje svih sekundarnih sankcija.

6. Prestanak svih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

7. Prestanak svih rezolucija Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju.

8. Isplata kompenzacije za štetu nanesenu Iranu.

9. Povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

10. Prekid rata na svim frontovima, uključujući sukob protiv "herojsko islamskog otpora" u Libanu, što je Izrael već odbacio nastavljajući borbe protiv Hezbolaha.

Iran je ranije takođe iznio 10 tačaka kao uslov za mirovne pregovore, ali postoji više verzija tog prijedloga. U ovoj verziji prihvaćen je jedan od spiskova:

1. Garancija da Iran neće ponovo biti napadnut (sada sadržano u tačkama 9 i 10).

2. Trajni završetak rata, a ne samo primirje (od toga se u međuvremenu odustalo kao ustupak).

3. Prekid izraelskih napada na Liban (tačka 10, već sporno).

4. Ukidanje svih američkih sankcija Iranu (tačke 4 i 5).

5. Prekid regionalnih sukoba protiv iranskih saveznika (svedeno samo na Liban).

6. Iran otvara Hormuški moreuz (sada tačka 2: otvoren, ali pod kontrolom Irana).

7. Iran uvodi taksu od 2 miliona dolara za prolazak brodova kroz moreuz (taj zahtjev više nije eksplicitno naveden, ali može biti impliciran kroz „kontrolu“).

8. Podjela prihoda od takse sa Omanom (više se ne pominje).

9. Uspostavljanje pravila bezbjednog prolaza kroz Hormuški moreuz (tačka 2).

10. Korištenje prihoda za obnovu umjesto reparacija (sada tačka 8: kompenzacija).

Razlike nisu velike, ali su nijanse primjetne i mogle bi da otvore prostor za pregovore. Šta će učiniti Izrael, za sada još nije poznato.