Tramp objasnio: "Sukob Izraela i Hezbolaha nije dio dogovora o prekidu vatre"

Vojne akcije Izraela u Libanu predstavljaju sukob s grupom Hezbolah, ali nisu dio dvosedmičnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

- Oni nisu dio sporazuma. Zbog Hezbolaha, to nije dio sporazuma. I to će biti riješeno, sve je u redu - rekao je, prenosi CNN.

Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je odvojeno da je Izrael pristao da prekine bombardovanje Libana dok traju pregovori SAD-a i Irana, ali, kako navodi CNN, Tramp je u međuvremenu dozvolio mogućnost da Izrael nastavi da vrši napade na Liban.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua negirao je tvrdnje Pakistana, koji je posredovao u pregovorima, da sporazum o dvosedmičnom prekidu vatre s Iranom uključuje i sukob u Libanu, dok je izraelska vojska saopštila da su vazdušne i kopnene operacije nastavljene.