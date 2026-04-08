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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp objasnio: "Sukob Izraela i Hezbolaha nije dio dogovora o prekidu vatre"

Oni nisu dio sporazuma. Zbog Hezbolaha, to nije dio sporazuma. I to će biti riješeno, sve je u redu, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

8.4.2026

Vojne akcije Izraela u Libanu predstavljaju sukob s grupom Hezbolah, ali nisu dio dvosedmičnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

- Oni nisu dio sporazuma. Zbog Hezbolaha, to nije dio sporazuma. I to će biti riješeno, sve je u redu - rekao je, prenosi CNN.

Neimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je odvojeno da je Izrael pristao da prekine bombardovanje Libana dok traju pregovori SAD-a i Irana, ali, kako navodi CNN, Tramp je u međuvremenu dozvolio mogućnost da Izrael nastavi da vrši napade na Liban.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua negirao je tvrdnje Pakistana, koji je posredovao u pregovorima, da sporazum o dvosedmičnom prekidu vatre s Iranom uključuje i sukob u Libanu, dok je izraelska vojska saopštila da su vazdušne i kopnene operacije nastavljene.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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