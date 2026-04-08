Iran zaprijetio Izraelu: Zaustavite napade na Liban ili slijedi odgovor zbog kojeg ćete žaliti

Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da će odgovoriti ukoliko se agresija na Liban odmah ne zaustavi, izvijestila je državna televizija IRIB. Upozorenje dolazi nakon što je Izrael izveo niz snažnih zračnih napada širom Libana, uključujući glavni grad Bejrut, u kojima su poginule stotine ljudi, prenosi CNN.

U izjavi IRGC-a, Izrael je optužen za pokretanje brutalnog masakra u Bejrutu samo nekoliko sati nakon dogovora o prekidu vatre.

Hezbolah: Krv mučenika neće biti uzaludna

Hezbolah je u ranijem priopćenju poručio da krv mučenika i ranjenih neće biti uzaludna. Naveli su da posljednji izraelski udari potvrđuju njihovo prirodno i zakonsko pravo na otpor i odgovor na napade.

Iz te skupine su dodali da će ovaj incident samo ojačati njihovu odlučnost da nastave sukob s Izraelom i da zaštite sigurnost Libana.

Stotine žrtava u napadima

Libansko ministarstvo zdravstva objavilo je danas da je u izraelskim udarima širom zemlje ubijeno najmanje 112 ljudi, dok je 837 ranjeno, prema najnovijim preliminarnim podacima.

Izraelske obrambene snage (IDF) ranije su potvrdile da su izvele, kako su opisali, najveći val napada na Liban od početka sukoba. Tvrde da su pogodili 100 zapovjednih centara i vojnih položaja Hezbolaha.