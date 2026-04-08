Tramp spustio slušalicu novinarki: Na ovo pitanje nije htio odgovoriti

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da će se pregovori o miru voditi iza zatvorenih vrata te da je za Sjedinjene Države prihvatljiva "samo jedna skupina smislenih tačaka", no nije iznio druge pojedinosti o pregovorima.

- To su tačke koje čine osnovu na kojoj smo dogovorili prekid vatre. To je nešto što je razumno i što se može lako riješiti - objavio je na društvenim mrežama.

Pregovori u Pakistanu

U odvojenom intervjuu za ABC News, Tramp je rekao kako očekuje da će pregovori započeti u petak i da će se odvijati vrlo brzo.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit kaže da će američki potpredsjednik Džej Di Vens, kao i glavni Trampovi savjetnici Džared Kušner i Stiv Vitkof, učestvovati u pregovorima u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu.

- Prvi krug tih razgovora održat će se u subotu ujutro po lokalnom vremenu i znamo da se radujemo tim osobnim sastancima - rekla je Levit novinarima.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif ranije je u srijedu rekao da će američka i iranska izaslanstva stići u Pakistan u petak, nakon što su dvije nacije prihvatile dvosedmični prekid vatre.

Tramp je također zaprijetio saveznom istragom protiv neimenovanih pojedinaca koje je, ne navodeći dokaze, optužio za širenje razne korespondencije za koju tvrdi da nije bila temelj za sporazum o prekidu vatre. Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je da plan od 10 tačaka koji je Iran javno objavio, a koji sadrži zahtjeve koji su a priori teško prihvatljivi Vašingtonu, nije dokument koji služi kao osnova za pregovore sa Sjedinjenim Državama, prenio je AFP.

- Dokument koji spominju mediji nije plan na kojem radimo. Nećemo pregovarati javno - rekao je taj izvor, koji je želio ostati anoniman, nakon što je Tramp u utorak spomenuo "održiv" plan koji je iznio Iran.

"Primirje ne vrijedi za Liban"

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da Liban "nije uključen" u dvosedmični sporazum o prekidu vatre, kako prenosi dopisnica PBS-a iz Bijele kuće Liz Landers.

Tramp je u kratkom telefonskom razgovoru s Linders rekao kako primirje ne vrijedi za Liban zbog Hezbolaha. Poručio je i da će se "pobrinuti" za njih. Na pitanje odobrava li izraelske napade na Liban, uzvratio je da se radi o "zasebnom sukobu" te da je to "dio dogovora".

Landers je u kratkom telefonskom razgovoru upitala Trampa i je li mu žao zbog objave na Truth Socialu u kojoj je napisao da će izbrisati cijelu civilizaciju, nakon čega je američki predsjednik spustio slušalicu.