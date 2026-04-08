Izraelski političari ljuti na Netanjahua: "Obećao historijsku pobjedu, dobio primirje bez Izraela u sobi"

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvalo je snažne reakcije na političkoj sceni Izraela, gdje vodeći opozicioni političari i mediji ocjenjuju ishod kao "jedan od najgorih strateških neuspjeha u historiji Izraela", dok je tiha podrška Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) američkom sporazumu dočekana kao ozbiljan politički udarac.

Posebnu pažnju izazvao je detalj da je Netanjahuov ured saopćenje o primirju objavio isključivo na engleskom jeziku, bez verzije na hebrejskom za domaću javnost.

"Netanjahu je lagao"

Predsjednik Demokratske stranke Jair Golan (Yair Golan) oštro je reagirao: "Netanjahu je lagao. Obećao je 'historijsku pobjedu' i sigurnost za generacije. Umjesto toga, dobili smo jedan od najgorih strateških neuspjeha Izraela."

Lider opozicije Jair Lapid (Yair Lapid) dodatno je pojačao kritike: "Nikada u čitavoj našoj historiji nije bilo ovakvog političkog brodoloma. Izrael nije bio ni u sobi kada su donesene odluke o našoj temeljnoj sigurnosti."

Predsjednik stranke Yisrael Beiteinu Avigdor Liberman (Avigdor Lieberman) upozorio je na moguće dugoročne posljedice: "Svaki dogovor s Iranom… znači da ćemo morati voditi još jednu kampanju u težim uvjetima i platiti još veću cijenu."

Oštra poruka Trampu

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Cvika Fogel (Zvika Fogel) uputio je kratku, ali oštru poruku američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump): "Donald, ti si patka!"