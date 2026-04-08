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ŽESTOKE REAKCIJE

Izraelski političari ljuti na Netanjahua: "Obećao historijsku pobjedu, dobio primirje bez Izraela u sobi"

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvalo je snažne reakcije na političkoj sceni Izraela

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

8.4.2026

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvalo je snažne reakcije na političkoj sceni Izraela, gdje vodeći opozicioni političari i mediji ocjenjuju ishod kao "jedan od najgorih strateških neuspjeha u historiji Izraela", dok je tiha podrška Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) američkom sporazumu dočekana kao ozbiljan politički udarac.

Posebnu pažnju izazvao je detalj da je Netanjahuov ured saopćenje o primirju objavio isključivo na engleskom jeziku, bez verzije na hebrejskom za domaću javnost.

"Netanjahu je lagao"

Predsjednik Demokratske stranke Jair Golan (Yair Golan) oštro je reagirao: "Netanjahu je lagao. Obećao je 'historijsku pobjedu' i sigurnost za generacije. Umjesto toga, dobili smo jedan od najgorih strateških neuspjeha Izraela."

Lider opozicije Jair Lapid (Yair Lapid) dodatno je pojačao kritike: "Nikada u čitavoj našoj historiji nije bilo ovakvog političkog brodoloma. Izrael nije bio ni u sobi kada su donesene odluke o našoj temeljnoj sigurnosti."

Predsjednik stranke Yisrael Beiteinu Avigdor Liberman (Avigdor Lieberman) upozorio je na moguće dugoročne posljedice: "Svaki dogovor s Iranom… znači da ćemo morati voditi još jednu kampanju u težim uvjetima i platiti još veću cijenu."

Oštra poruka Trampu

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Cvika Fogel (Zvika Fogel) uputio je kratku, ali oštru poruku američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump): "Donald, ti si patka!"

Izraelski Channel 12 primijetio je da se nijedan zvaničnik nije obratio naciji povodom razvoja situacije. Uredništvo lista Haaretz otišlo je korak dalje, tvrdeći da je Netanjahu "uvjerio Trampa da pokrene rat s Iranom" te da je aktivno učestvovao u zajedničkim odlukama tokom cijele kampanje.

Vodeći izraelski novinari, prateći ton političkih reakcija, primirje opisuju kao "katastrofu" za Izrael, uz ocjene da će se posljedice takve odluke "plaćati naredne dvije godine", navodi Telegram kanal Geopolitics Prime.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
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