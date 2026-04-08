Izraelski ministar: Ništa još nije gotovo

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar (Gideon Saar) izjavio je danas da ništa nije "gotovo" nakon sporazuma o prekidu vatre između Vašingtona i Teherana, naglašavajući da su stavovi dvije strane i dalje veoma udaljeni.

- Ništa još nije gotovo - rekao je Saar za izraelsku državnu televiziju Kan 11.

- Ne vidim kako je moguće približiti pozicije Sjedinjenih Američkih Država i Irana - dodao je.

Napadi na Liban

Istovremeno, Izrael je danas izveo najintenzivnije napade na Liban od početka rata. Prema najnovijim podacima libanonskih vlasti, poginule su 254 osobe, što ovaj dan čini najsmrtonosnijim od početka sukoba.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je saopćilo da libanonska vlada besramno "napada Izrael jer čini upravo ono što su sami trebali napraviti: djelovati protiv Hezbolaha".

Razoružavanje Hezbolaha

Milicija Hezbolah, saveznik Irana, trebala je biti razoružana prema sporazumu o prekidu vatre iz 2024. godine, ali taj dio dogovora do danas nije proveden.

U kontekstu šireg američko-izraelskog sukoba s Iranom, ponovo su eskalirale i tenzije između Izraela i Hezbolaha. Izraelski vojni izvori tvrde da je ta milicija u proteklih mjesec dana lansirala oko 6000 raketa, minobacačkih granata i bespilotnih letjelica prema izraelskim ciljevima.

- Nakon hiljada napada na Izrael s njihovog teritorija, oni ne nude ispriku. Umjesto toga, postavljaju zahtjeve - navelo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

- Nisu razoružali Hezbolah. Nisu to učinili niti ga sprečavaju da gađa Izrael. Vrijeme je da se poduzmu koraci protiv Hezbolaha. Djelima, a ne riječima. Ako neko nije sposoban to učiniti, onda barem ne bi trebao smetati - zaključuje se u saopćenju.