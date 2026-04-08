"Pregovori su bili skoro mrtvi": Pakistan u posljednji čas osigurao primirje

Napori međunarodnih posrednika da zaustave rat u Iranu bili su na svega nekoliko sati od potpunog sloma kada je Pakistan tokom noći pokrenuo intenzivnu diplomatsku inicijativu kako bi osigurao privremeni prekid vatre i doveo Vašington i Teheran za isti pregovarački sto, prenosi Reuters, pozivajući se na četiri pakistanska izvora.

Posljednji pokušaj

Prema njihovim navodima, pregovori su zamalo propali nakon što je iranski napad na saudijsko petrohemijsko postrojenje izazvao bijes u Rijadu i zaprijetio da poništi sedmice tajne diplomatije. Kako se približavao rok koji je postavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), pakistanski zvaničnici pokrenuli su posljednji pokušaj prenošenja poruka između Teherana i Vašingtona, nakon što je Tramp upozorio da bi nastavak borbi te noći mogao izbrisati "cijelu jednu civilizaciju".

Diplomatska ofanziva Pakistana uključivala je direktne kontakte s najvišim zvaničnicima svih strana, uključujući Trampa, potpredsjednika Džej Di Vensa (J. D. Vance) i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), kao i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi) i visokog komandanta Revolucionarne garde Ahmada Vahidija (Ahmad Vahidi), naveo je jedan izvor.

Nakon, kako je drugi izvor opisao, nekoliko "intenzivnih, bez daha" sati, tokom kojih su "pregovori gotovo bili mrtvi", Iran je pristao na privremeni prekid vatre bez preduslova i ulazak u pregovore.

"Uvečer je Iran bio na tankom ledu nakon napada na KSA (Saudijsku Arabiju), ali su znali da neće biti produženja roka", rekao je prvi izvor.

Vojni i civilni vrh Pakistana ostao je angažovan tokom cijele noći, vodeći razgovore s američkim, iranskim, saudijskim i drugim zvaničnicima, sve dok Tramp nije objavio da je postignut pomak.

Nekoliko minuta prije objave, Tramp je telefonom razgovarao s načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom (Asim Munir), rekao je isti izvor.

Dok je Pakistan Iranu prenio svoje "najveće do sada ogorčenje" zbog napada na Saudijsku Arabiju, s kojom Islamabad ima sporazum o uzajamnoj odbrani, istovremeno je od Vašingtona tražio garancije da će obuzdati izraelske udare na Iran.

Iranski zvaničnici poručili su da su napad na petrohemijski kompleks u Džubailu izveli kao odgovor na izraelski udar na iransko postrojenje, te naglasili da Teheran ne može ući u pregovore ukoliko se takvi napadi nastave.

Izraelske akcije ugrožavale mir

Pakistan je potom upozorio Vašington da izraelske akcije ugrožavaju mirovne napore i da bi Islamabad mogao izgubiti mogućnost da uvjeri Iran da sjedne za pregovarački sto.

Tek nakon što su dobili uvjeravanja da će se Izrael suzdržati, pakistanski posrednici uspjeli su ubijediti Teheran da pristane na prekid vatre bez preduslova.

Dva izraelska izvora navela su da se Izrael protivio sporazumu s Iranom, smatrajući da se vojnim putem može postići više, ali je na kraju odlučio podržati svaku odluku koju Tramp donese.

Jedan izraelski zvaničnik rekao je da je Vašington koordinirao poteze s Izraelom, te da primirje ne uključuje obavezu trajnog okončanja rata, obeštećenje Irana niti ukidanje sankcija.

Dodao je da će Sjedinjene Američke Države u eventualnim pregovorima insistirati da Iran preda nuklearni materijal, obustavi obogaćivanje uranijuma i ukloni prijetnju svog balističkog programa.

Oko ponoći, pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) pozvao je sve strane da poštuju prekid vatre kako bi mirovni proces mogao započeti. Taj potez bio je unaprijed koordinisan i uslijedio je nakon što su obje strane načelno već pristale na primirje.

- Ne bismo uputili takav zahtjev da je odgovor trebalo da bude negativan - rekao je izvor.

Dva ključna pitanja

Kasnonoćni razgovori uključivali su više razmjena o američkom prijedlogu od 15 tačaka i dva ključna pitanja: kako će izgledati prekid vatre i koji će biti okvir za pregovore planirane za petak, naveo je diplomata s Bliskog istoka koji je bio u kontaktu s objema stranama.

Iran je, prema tim navodima, predložio da mu se prizna suverenitet nad ključnim međunarodnim plovnim putem – Hormuškim moreuzom – što je zahtjev koji će Vašington vjerovatno smatrati neprihvatljivim.

Teheran je također tražio pravo na razvoj nuklearne energije i sklapanje bilateralnih odbrambenih sporazuma sa državama u regionu, dok su posrednici pokušavali fokus pregovora usmjeriti dalje od pitanja koja bi mogla izazvati nove sukobe.

Iako je Pakistan najavio dolazak delegacija u Islamabad u četvrtak, još nije jasno ko će tačno predstavljati svaku od strana.

Dva pakistanska izvora navela su da će iransku delegaciju predvoditi Aragči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf), dok bi Sjedinjene Američke Države trebao predstavljati Vens.

Ipak, portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da "postoje razgovori o direktnim susretima, ali ništa nije konačno dok to ne objavi predsjednik ili Bijela kuća".

Najteži dio

Treći pakistanski izvor naglasio je da je najteži dio bio uvjeriti Iran da prihvati prekid vatre bez preduslova.

- Sve do posljednjih sati Iran je nastupao tvrdo. Iranci nisu bili spremni popustiti prije nego što prvo iznesu svoje zahtjeve. Rekli smo im da zahtjevi mogu sačekati da razgovori počnu - rekao je taj izvor.

Do trenutka kada je Tramp objavio prekid vatre, a Šarif uputio pozive delegacijama, sunce je gotovo već izlazilo nad Islamabadom.

- Radili smo tokom cijele noći - rekao je Šarif na sjednici vlade, "... ako to pretočimo u knjigu, bit će to velika lekcija za ovu naciju i za generacije koje dolaze, o tome kako ne treba odustajati u beznadežnoj situaciji."