Netanjahu: Ovo nije kraj, spremni smo nastaviti borbu protiv Irana u svakom trenutku

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da prekid vatre između Vašingtona i Teherana ne predstavlja "kraj kampanje protiv Irana", naglašavajući da je Izrael spreman nastaviti borbu u svakom trenutku.

- I dalje imamo ciljeve koje moramo ostvariti i do njih ćemo doći ili sporazumom ili nastavkom borbi - rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju javnosti, prenosi AFP.

Dodao je da prekid vatre "nije kraj kampanje (već) korak na putu koji će nas dovesti do ostvarenja svih naših ciljeva".

Govoreći o postignutom dogovoru, Netanjahu je istakao da je primirje s Iranom, koje je objavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), uspostavljeno "u potpunoj koordinaciji" između Vašingtona i Izraela, naglasivši da izraelsku stranu taj potez nije iznenadio.

- Sinoć je na snagu stupio privremeni dvosedmični prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, u potpunoj koordinaciji s Izraelom - rekao je Netanjahu u televizijskom govoru.

- Ne, nisu nas iznenadili u posljednji trenutak - dodao je.

Prema navodima iz Vašingtona, izraelski premijer je već u utorak navečer u telefonskom razgovoru izrazio podršku Trampovom pristupu prema Iranu, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), prenosi Reuters.