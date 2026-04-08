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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Ovo nije kraj, spremni smo nastaviti borbu protiv Irana u svakom trenutku

I dalje imamo ciljeve koje moramo ostvariti i do njih ćemo doći ili sporazumom ili nastavkom borbi, rekao je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

8.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da prekid vatre između Vašingtona i Teherana ne predstavlja "kraj kampanje protiv Irana", naglašavajući da je Izrael spreman nastaviti borbu u svakom trenutku.

- I dalje imamo ciljeve koje moramo ostvariti i do njih ćemo doći ili sporazumom ili nastavkom borbi - rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju javnosti, prenosi AFP.

Dodao je da prekid vatre "nije kraj kampanje (već) korak na putu koji će nas dovesti do ostvarenja svih naših ciljeva".

Govoreći o postignutom dogovoru, Netanjahu je istakao da je primirje s Iranom, koje je objavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), uspostavljeno "u potpunoj koordinaciji" između Vašingtona i Izraela, naglasivši da izraelsku stranu taj potez nije iznenadio.

- Sinoć je na snagu stupio privremeni dvosedmični prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, u potpunoj koordinaciji s Izraelom - rekao je Netanjahu u televizijskom govoru.

- Ne, nisu nas iznenadili u posljednji trenutak - dodao je.

Prema navodima iz Vašingtona, izraelski premijer je već u utorak navečer u telefonskom razgovoru izrazio podršku Trampovom pristupu prema Iranu, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), prenosi Reuters.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# SAD
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