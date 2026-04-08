Netanjahu upozorio: Iran mora ukloniti obogaćeni uranijum ili će se suočiti s obnovljenim borbama

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u srijedu da bilo koji preostali obogaćeni uranijum u Iranu mora napustiti zemlju, bilo putem sporazuma ili obnovljenih vojnih akcija.

- Obogaćeni materijal koji još uvijek ostaje mora napustiti Iran. Napustit će ga ili putem sporazuma ili obnovom borbi - rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju koje je prenio list "Yedioth Ahronoth".

Netanjahu je rekao da je privremeni prekid vatre s Iranom samo stanica na putu prema ostvarivanju izraelskih ciljeva, naglašavajući da je Izrael spreman da obnovi borbe u bilo kojem trenutku kad bude potrebno.

Takođe je rekao da Iran ulazi u pregovore sa slabije pozicije, inzistirajući na tome da je Izrael nanio značajnu štetu iranskim vojnim i nuklearnim kapacitetima.

Prekid vatre

Netanjahu je rekao da Izrael insistira na tome da bilo koji prekid vatre s Iranom neće uključivati Hezbollah.

Sjedinjene Države i Iran su u utorak objavili dvonedeljni prekid vatre s ciljem da se stvori prostor za konačni sporazum o okončanju rata koji su Vašington i Tel Aviv započeli protiv Teherana 28. februara, što je dovelo do hiljade mrtvih i ranjenih.

Pakistanski posrednici su rekli da prekid vatre uključuje Liban, dok je Netanjahu rekao da to nije slučaj. Hezbolah se do sada pridržavao prekida vatre uprkos nastavljenim izraelskim napadima.

Udari na Liban

Izraelska vojska je u srijedu izvela seriju smrtonosnih udara širom Libana, usmrtivši najmanje 254 ljudi i ranivši 1.165 drugih, prema podacima libanske Civilne zaštite.

Izrael je izvodio zračne napade i kopnene ofanzive na južni Liban od 2. marta, kada je Hezbollah izveo napad s granice, uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.