Papa Lav pozdravlja prekid vatre u Iranu nakon kritika Trampovih izjava o uništenju civilizacije

Papa Lav je u srijedu u Vatikanu pozdravio najavljeni dvosedmični prekid vatre u ratu u Iranu, svega nekoliko sati nakon što je prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) iranskom narodu ocijenio neprihvatljivim.

Tokom redovne opće audijencije u Vatikanu 8. aprila 2026. godine, papa je izrazio zadovoljstvo zbog objave o privremenoj obustavi sukoba u Iranu.

Važnost nastavka pregovora

Istakao je važnost nastavka pregovora kako bi se došlo do potpunog okončanja rata i smirivanja tenzija koje, kako je naveo, opterećuju Bliski istok i cijeli svijet.

- U svjetlu ovih proteklih sati velike napetosti za Bliski istok i za cijeli svijet sa zadovoljstvom pozdravljam objavu trenutnog dvosedmičnog primirja - rekao je Papa Lav tokom sedmičnog obraćanja vjernicima na Trgu svetog Petra u Vatikanu.

Naglasio je da se trajni mir ne može postići vojnim sredstvima, poručivši da "samo povratak pregovorima može dovesti do okončanja rata".

U proteklim sedmicama Papa Lav sve se snažnije profilirao kao glasni kritičar rata, otvoreno govoreći o posljedicama sukoba i njegovom utjecaju na civilno stanovništvo.

Neprihvatljive prijetnje

Papa je posljednjih dana dodatno pojačao kritiku rata koji vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana, posebno se osvrnuvši na izjavu Donalda Trampa, koji je, prema navodima, poručio Iranu da će "cijela civilizacija večeras umrijeti" ukoliko ta zemlja ne prihvati zahtjeve SAD-a za prekid vatre.

Papa Lav je u razgovoru s novinarima takvu prijetnju ocijenio "doista neprihvatljivom", upozorivši na opasnost zapaljive retorike u trenutku kada raste strah od širenja sukoba.

Istakao je da odgovornost političkih lidera podrazumijeva smirivanje situacije, a ne dodatno podizanje tenzija.

U izvještajima se navodi da je rijetkost da papa, kao poglavar zajednice od 1,4 milijarde katolika širom svijeta, tako direktno reaguje na izjave nekog svjetskog lidera. U ovom slučaju, Papa Lav je jasno zauzeo stav prema prijetnji koja se, kako je naglasio, tiče sudbine čitavog naroda i stabilnosti šire regije.