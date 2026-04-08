Iran će za svaki barel nafte koji prođe kroz Hormuški moreuz naplaćivati jedan dolar, ali u kriptovaluti

Iran planira uvesti nove takse za naftne tankere koji prolaze kroz Hormuški moreuz, zahtijevajući da se plaćanja vrše u kriptovalutama, dok nastoji zadržati kontrolu nad ovim ključnim plovnim putem tokom dvosedmičnog primirja.

Hamid Hoseini (Hamid Hosseini), glasnogovornik Unije izvoznika nafte, gasa i petrokemijskih proizvoda Irana, izjavio je za Financial Times da Teheran namjerava naplaćivati taksu svakom tankeru, uz obaveznu kontrolu svih brodova.

- Iran mora pratiti šta ulazi i izlazi iz moreuza kako bi se osiguralo da se ove dvije sedmice ne iskoriste za prebacivanje oružja. Sve može proći, ali procedura će trajati za svaki brod, a Iran ne žuri - rekao je Hoseini, čije udruženje blisko sarađuje s državom.

Odluke o uslovima prolaska kroz moreuz donosi Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana, a Hoseinijeve izjave ukazuju da bi svi tankeri mogli biti usmjereni na sjevernu rutu uz iransku obalu, što otvara pitanje da li će brodovi povezani sa zapadnim ili zaljevskim državama biti spremni na takav rizik.

Jedan dolar po barelu

Prema njegovim riječima, svaki tanker mora putem emaila prijaviti svoj teret, nakon čega vlasti određuju iznos takse koja se plaća u digitalnim valutama.

Dodao je da tarifa iznosi jedan dolar po barelu nafte, dok prazni tankeri mogu prolaziti bez naknade.

- Kada email stigne i Iran završi procjenu, brodovima se daje nekoliko sekundi da plate u bitcoinu, čime se osigurava da ih se ne može pratiti ili zaplijeniti zbog sankcija - rekao je Hoseini.

Tankeri u Zaljevu su u srijedu primili radio upozorenje da će biti meta vojnih udara ukoliko prethodno ne dobiju odobrenje iranskih vlasti.

- Ako bilo koji brod pokuša proći bez dozvole, bit će uništen - navodi se u poruci na engleskom jeziku, prema snimku koji je podijeljen s Financial Timesom.

Ključno pitanje

Pitanje tranzita kroz moreuz ostaje jedno od ključnih u pregovorima o pretvaranju privremenog primirja u dugotrajan mir, dok se iranska namjera da zadrži kontrolu nad ovim pravcem sudara s protivljenjem američkih saveznika u Zaljevu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u utorak navečer da je primirje uslovljeno "potpunim, trenutnim i sigurnim otvaranjem Hormuškog moreuza od strane Islamske Republike Iran", prema objavi na društvenim mrežama.

Saopćenje Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana navodi deset tačaka koje čine osnovu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući novi "protokol za siguran prolaz" kroz moreuz u koordinaciji s iranskim oružanim snagama.

Oprezan pristup

Zapadni brodovlasnici su u srijedu poručili da zauzimaju oprezan pristup dok čekaju dodatna pojašnjenja o eventualnom otvaranju prolaza, pri čemu trenutno gotovo nijedan brod ne pokušava tranzit osim onih povezanih s Iranom.

Kompanija Maersk, druga najveća brodarska firma na svijetu, saopćila je da "hitno radi" na razjašnjenju novih uslova.

"Primirje može stvoriti prilike za tranzit, ali još ne pruža potpunu sigurnost u pomorskom prometu", naveli su iz kompanije, dodajući da će zadržati "oprezan pristup" bez promjena u uslugama.

Mogućnost da Iran zadrži kontrolu nad ovim ključnim plovnim putem vjerovatno će biti neprihvatljiva za zaljevske države poput Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

To otvara i pitanja za OPEC+, jer analitičari upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao značajno promijeniti odnose snaga unutar organizacije i dati Teheranu potencijalni utjecaj nad izvozom drugih članica.

Crvena linija

Ali Šihabi (Ali Shihabi), komentator blizak saudijskom kraljevskom dvoru, poručio je da će ta zemlja insistirati na "nesmetanom" pristupu globalnim tržištima.

- Dozvoliti Iranu bilo kakav oblik kontrole nad moreuzom bila bi crvena linija. Prioritet mora biti nesmetan prolaz kroz moreuz - rekao je Šihabi.

U srijedu je ključni saudijski naftovod Istok–Zapad pogođen dronom, uprkos primirju, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Prema posljednjim podacima, oko 175 miliona barela sirove i prerađene nafte trenutno se nalazi na 187 tankera u Zaljevu, koji bi mogli započeti kretanje u zavisnosti od razvoja situacije u moreuzu.

Procjene iz industrije govore da između 300 i 400 brodova čeka izlazak iz Zaljeva čim prolaz postane siguran, pri čemu je jedan od sagovornika situaciju opisao kao "parking".

Dio trgovaca smatra da će naredni dani ličiti na model iz protekle dvije sedmice, kada je manjem broju brodova uz iransko odobrenje bio dozvoljen prolaz određenom rutom.

Tokom sukoba to su uglavnom bili brodovi koji su ranije poslovali s Iranom i nisu bili povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom ili zaljevskim državama koje su pružale logističku podršku napadima.

Martin Keli (Martin Kelly), direktor savjetovanja u pomorskoj obavještajnoj grupi EOS Risk, rekao je da "nema šanse" da se nagomilani brodovi koji čekaju izlazak riješe u roku od dvije sedmice.

Prema njegovim riječima, kroz moreuz bi dnevno moglo prolaziti između 10 i 15 brodova, jer je proces "prilično dugotrajan", što je značajan pad u odnosu na oko 135 brodova dnevno prije rata.