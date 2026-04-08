Galibaf: Prekršene su već tri tačke iranskog prijedloga, pregovori besmisleni

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) izjavio je da su tri ključne tačke iz iranskog prijedloga od deset stavki za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom prekršene čak i prije početka pregovora, zbog čega ih smatra besmislenim.

Kalibaf je u objavi na mreži X naveo da to uključuje kršenje primirja u Libanu, ulazak drona u iranski vazdušni prostor i negiranje iranskog prava na obogaćivanje uranijuma

"Održiva osnova za pregovore", koju je opisao američki predsjednik Donald Tramp prilikom objave primirja u utorak navečer, "otvoreno je i jasno prekršena, čak i prije početka pregovora", naglasio je Kalibaf, dodajući da su "u takvoj situaciji bilateralno primirje ili pregovori nerazumni".

Dvosedmično primirje

Iran i SAD dogovorili su dvosedmičnu pauzu u borbama i privremeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u okviru posljednjeg sporazuma, kako bi se spriječilo masovno uništenje kojim je prijetio Tramp.

Direktni razgovori između SAD-a i Irana trebalo bi da se održe u subotu u glavnom gradu Islamabad, saopćila je u srijedu Bijela kuća nakon najave primirja.

Američki predsjednik šalje delegaciju koju će predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens, uz specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit u Vašingtonu.

Razgovori u Islamabadu

Prvi razgovori bi trebalo da počnu u subotu ujutro po lokalnom vremenu, a Levit je dodala: "Radujemo se tim sastancima uživo." Pakistanski izvori navode da će Galibaf putovati u Islamabad zajedno s ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif ranije je pozvao delegacije SAD-a i Irana na razgovore kako bi raspravljali o rješenju zalivskog sukoba, koji sada ulazi u drugi mjesec.

Prema pakistanskim izvorima, predstavnici Saudijske Arabije, Turske i Egipta takođe bi mogli učestvovati u pregovorima.

Sporazum su pohvalili lideri širom svijeta uz pozive na oprez, ali i dalje postoji zabrinutost zbog situacije u Libanu, gdje se nastavljaju napadi Izraela s velikim brojem žrtava.