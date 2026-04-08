Vens predvodi američku delegaciju: Pregovori s Iranom počinju u subotu u Islamabadu

Predsjednik Donald Tramp šalje svoj pregovarački tim za Iran, predvođen potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance), u Pakistan na razgovore, saopćila je Bijela kuća novinarima u srijedu, naglasivši da će se prva runda pregovora održati u subotu.

Kako se navodi, s obzirom na smrt nekoliko iskusnih iranskih političkih lidera u sukobima, očekuje se da će iransku delegaciju predvoditi predsjednik parlamenta i bivši komandant Revolucionarne garde Mohamad Bager Galibaf, zajedno s ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem.

Potvrda pregovora uslijedila je nakon što je početno olakšanje zbog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zamijenjeno zabrinutošću, jer se sukobi i dalje odvijaju širom regije. Izrael je pokrenuo dosad najveće napade na Liban, dok je Iran gađao naftna postrojenja u susjednim zemljama Zaljeva.

Svjetska finansijska tržišta zabilježila su rast nakon što je Tramp kasno u utorak objavio sporazum, dva sata prije roka koji je postavio Iranu da otvori blokirani Hormuški moreuz ili se suoči s uništenjem svoje "cjelokupne civilizacije".

Udari na Liban

I dok su Izrael i Sjedinjene Američke Države pauzirali napade na Iran, Izrael je pojačao paralelni sukob s Hezbolahom u Libanu, izvodeći dosad najžešće udare i podižući ogromne stubove dima iznad Bejruta dok su se zgrade urušavale. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da primirje ne uključuje Hezbolah te da će Izrael "nastaviti da ih gađa".

Netanjahu je dodao da je Izrael ostvario mnoge ciljeve u ratu s Iranom, ali da još ima drugih koje treba postići. Istakao je da se oni mogu ostvariti ili kroz sporazum između SAD-a i Irana ili nastavkom vojne kampanje, naglašavajući da Izrael drži "prst na obaraču" i da je spreman vratiti se borbama "u svakom trenutku".

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovani izvor, upozorila je da će Iran napustiti primirje ukoliko se napadi na Liban nastave.

Broj žrtava

Libanska civilna zaštita saopćila je da je 254 osobe poginulo u izraelskim napadima širom Libana u srijedu. Najveći broj žrtava zabilježen je u glavnom gradu Bejrutu, gdje je poginula 91 osoba. Stanovnici navode da su neki izraelski napadi izvedeni bez uobičajenih upozorenja civilima da se evakuiraju.

Uprkos zabrinutosti zbog trajnosti primirja, cijena nafte Brent, koja je porasla za više od 50 posto od početka rata, pala je za oko 14 posto tokom dana, na 95,20 dolara po barelu u 17:20 GMT.

Američke dionice porasle su blizu najviših vrijednosti u posljednjih mjesec dana, pridruživši se globalnom talasu olakšanja na tržištima.