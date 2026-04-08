Tramp sprema kaznu "neposlušnim" saveznicima: Američke trupe napuštaju zapadnu Evropu?

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa razmatra plan za kažnjavanje određenih članica NATO-a za koje smatra da nisu pružile adekvatnu podršku Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu tokom nedavnog sukoba s Iranom, prenosi Wall Street Journal (WSJ).

Prema navodima zvaničnika administracije, na koje se poziva list, prijedlog uključuje povlačenje američkih trupa iz zemalja Alijanse koje su ocijenjene kao "beskorisne" u vojnoj kampanji protiv Irana. Te trupe bi, prema planu, bile premještene u države koje su pružale veću podršku američkim naporima.

Iako je prijedlog blaži od nedavnih Trampovih prijetnji o potpunom povlačenju SAD-a iz NATO-a – što bez odobrenja Kongresa ne bi bilo moguće – trenutni plan koji kruži Bijelom kućom ističe sve veći jaz između administracije i evropskih saveznika nakon odluke o pokretanju rata.

Ko gubi, a ko dobija američke trupe?

Bijela kuća zvanično nije komentarisala plan, ali WSJ navodi da su brojne članice NATO-a izazvale Trampov bijes zbog protivljenja ratu u Iranu.

Posebno su kritikovani Španija – jedina članica koja nije obećala izdvajanje 5 posto BDP-a za odbranu i koja je blokirala korištenje svog zračnog prostora američkim avionima u operacijama protiv Irana – te Njemačka, čiji su zvaničnici javno kritikovali rat uprkos tome što ta zemlja služi kao ključno čvorište za američke vojne operacije na Bliskom istoku.

Također, Italija je nakratko blokirala korištenje baze na Siciliji, dok je Francuska dozvolila slijetanje u bazu na jugu zemlje samo onim avionima koji nisu direktno učestvovali u napadima na Iran. Prema navodima zvaničnika, plan bi mogao rezultirati zatvaranjem američkih baza u Španiji ili Njemačkoj.

S druge strane, zemlje koje bi mogle profitirati su Poljska, Rumunija, Litvanija i Grčka. Ove države imaju jedne od najviših stopa izdvajanja za odbranu i bile su među prvima koje su podržale međunarodnu koaliciju za nadzor Hormuškog moreuza. Rumunija je, primjerice, odmah nakon izbijanja sukoba odobrila korištenje svojih baza američkim zračnim snagama. WSJ napominje da bi ovo premještanje američkih trupa bliže ruskoj granici moglo izazvati reakciju Moskve.

Evropljani u šoku

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute boravio je u srijedu u Vašingtonu na sastanku s Trampom. Rute, koji je ranije uspio odvratiti Trampa od bizarne ideje o "preuzimanju" Grenlanda, sada pokušava produbiti veze i smanjiti transatlantske tenzije.

- Prilično je tužno što je NATO okrenuo leđa američkom narodu u posljednjih šest sedmica, dok upravo američki narod finansira njihovu odbranu - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

Tramp je ranije na svojoj mreži Truth Social napisao da članice "nisu učinile apsolutno ništa da pomognu" i dodao da "SAD-u ne treba ništa od NATO-a".

Visoki evropski zvaničnici brane se navodeći da uopće nisu bili prethodno konsultovani o pokretanju rata s Iranom, što je onemogućilo koordinaciju vojnih odgovora. Koliko je situacija bila haotična, govori i podatak da su dva ministra odbrane NATO-a, iz Estonije i Italije, ostala zaglavljena u Dubaiju kada su SAD pokrenule napad, jer su Ujedinjeni Arapski Emirati zatvorili svoj komercijalni zračni prostor.

Rat u Iranu predstavlja samo posljednju u nizu diplomatskih kriza otkako se Tramp vratio u Bijelu kuću, uključujući sporove oko carina, pregovore s Vladimirom Putinom o Ukrajini i obnovu nesuglasica s Danskom. Podsjetimo, tokom svog prvog mandata 2020. godine, Tramp je naredio povlačenje oko 12.000 vojnika iz Njemačke, ali je odluku poništio Džo Bajden nakon preuzimanja dužnosti 2021. godine.