Američki Senat će glasati o ograničavanju Trampovih ratnih ovlasti

Američki zakonodavci planiraju iduće sedmice ponovno izglasati rezoluciju kojom bi obustavili rat s Iranom i prisilili predsjednika Donalda Trampa da traži odobrenje Kongresa za bilo kakve daljnje vojne napade, izjavio je čelnik demokrata u Senatu Čak Šumer, ubrzo nakon što je Tramp objavio dvosedmični prekid vatre.

- Kongres mora ponovno potvrditi svoj autoritet, posebno u ovom opasnom trenutku - rekao je Šumer na konferenciji za novinare u svom uredu u Njujorku.

Nakon prekida vatre

Tramp je pristao na prekid vatre u utorak, manje od dva sata prije isteka roka koji je postavio Teheranu da ponovno otvori Hormuški moreuz ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu.

Trampova prijetnja da će "večeras umrijeti cijela jedna civilizacija" izazvala je globalnu zabrinutost i osudu demokrata, od kojih su mnogi zatražili njegovu smjenu. Ženevske konvencije iz 1949. godine zabranjuju napade na lokacije od ključnog značaja za civile.

Šumer je ocijenio Trampove izjave "neuračunljivima" i kritizirao rat jer nije oslabio iransku vladu niti ograničio njen nuklearni program, dok su cijene goriva u svijetu porasle. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski.

Bijela kuća tvrdi da su Trampovi postupci zakoniti i da spadaju u njegova ovlaštenja kao vrhovnog zapovjednika za zaštitu SAD-a ograničenim vojnim operacijama.

Republikanci ga podržavali

Demokrati u Senatu i Zastupničkom domu proteklih mjeseci pokušavali su, ali su ponovo podbacili u donošenju rezolucija o ratnim ovlastima kojima bi prisilili Trampa da traži odobrenje zakonodavaca prije pokretanja vojnih akcija.

Trampovi republikanci u Kongresu, koji drže tijesnu većinu u oba doma, gotovo su jednoglasno podržali njegovu politiku.

Iako američki Ustav nalaže da Kongres, a ne predsjednik, objavljuje rat, to ograničenje ne važi za kratkoročne operacije ili situacije s neposrednom prijetnjom zemlji.

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu, zastupnik iz Njujorka Hakim Džefris, rekao je da bi i taj dom trebao glasati o rezoluciji za ograničavanje rata protiv Irana.

- Potreban nam je trajni kraj bezobzirnog rata koji je Donald Tramp sam izabrao - rekao je Džefris za CNN.