Vens: "Ako Iranci žele da pregovori propadnu zbog Libana, to je njihov izbor"

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da postoji visok stepen saglasnosti između SAD-a i Irana, uprkos pojedinim nesuglasicama, tokom razgovora s novinarima u Mađarskoj prije polaska.

Reakcija na Galibafovu objavu

Vens je komentarisao objavu predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa, koji je na svom X nalogu naveo da su tri od deset tačaka iranskog prijedloga "javno i jasno prekršene", uključujući predloženo primirje u Libanu. Potpredsjednik je rekao da vidi tu objavu kao pozitivan znak jer pokazuje široku saglasnost, dok su samo manji nesporazumi očekivani.

- Primirja su uvijek komplikovana - dodao je, naglašavajući da rijetko prolaze bez problema, a pitanje Libana opisao je kao "razuman nesporazum".

Vens je pojasnio da SAD nikada nisu obećale uključivanje Libana u primirje, iako Iranci možda tako misle.

- Ako Iranci žele da pregovori propadnu zbog Libanona, to je njihov izbor - rekao je, dodajući da bi to bilo "nepromišljeno".

Hormuški moreuz

Na pitanje o Hormuškom tjesnacu, Vens je rekao da postoje znakovi da se moreuz polako ponovno otvara, iako iranske vlasti tvrde da je i dalje zatvoren. Ranije je Teheran upozorio da će brodovi koji prolaze moreuz bez dozvole biti "ciljani i uništeni".

Potpredsjednik je kritikovao i "lude ljude" na marginama iranskog društva koji anonimno objavljuju informacije, često u propagandne svrhe, iz srama ili nezadovoljstva događanjima. Vens je istakao i da su SAD ostvarile vojne ciljeve u Iranu, naglašavajući učinkovitost američke strategije u trenutnoj krizi.