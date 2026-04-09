Tramp bijesan zbog objava "lažnih sporazuma": "To su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore, brzo će bit razotkriveni"

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje protiv lažnih pisama i navodnih sporazuma koji kruže u vezi sa pregovorima između SAD-a i Irana, naglašavajući da postoji samo jedna grupa ključnih tačaka prihvatljivih za Sjedinjene Američke Države i da će se o njima raspravljati isključivo iza zatvorenih vrata.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao:

- Brojni sporazumi, liste i pisma dolaze od ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze sa pregovorima SAD-a i Irana, a u mnogim slučajevima to su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore. Brzo će biti razotkriveni nakon što naša savezna istraga bude završena - naveo je Tramp.

Predsjednik smatra da postoji samo jedna grupa ključnih tačaka prihvatljivih za Ameriku, ali da će se o njima razgovarati iza zatvorenih vrata tokom pregovora.

Prekid vatre, najavljen kasno u utorak, temelji se na prijedlogu od deset tačaka koji su posredovali pakistanski premijer Šehbaz Šarif i šef vojske general Asim Munir.

Prema dogovoru, SAD i Izrael su se obavezali da obustave napade na Iran na dvije sedmice, dok se Iran složio da ponovo otvori Hormuški moreuz.