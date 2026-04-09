Pezeškijan osudio kršenje primirja između Irana i SAD

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je kršenje primirja postignutog između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" reagovati na svaki napad.

U telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom, Pezeškijan je osudio napade izvršene ranije danas na ostrvima Lavan i Siri, prenosi televizija Press.

On je naglasio da, nakon što su se SAD i Iran dogovorile o dvonedeljnom primirju na osnovu predloga od 10 tačaka koji je Teheran dostavio Vašingtonu, Izrael pokreće intenzivne napade na Liban, a Pezeškijan je istakao da je Liban bio uključen u plan od 10 tačaka.