Prijete uništenjem brodova, nafta skače dok svijet strepi od eskalacije!

Zbog nejasnoća i nepoštivanja primirja koje su postigli Vašington (Washington) i Teheran, čini se da je Hormuški moreuz ponovo zatvoren za sve brodove koji nemaju odobrenje Iranske revolucionarne garde. Iranski državni mediji izvještavaju da moreuz ostaje zatvoren nakon nastavka izraelskih napada na iranske saveznike u Libanu. Dva iranska medija objavila su podatke sa stranice za praćenje plovila, prema kojima se jedan brod pod panamskom zastavom približio moreuzu, ali se potom okrenuo, uz poruku: "Hormuški moreuz je potpuno zatvoren, prisiljavajući tankere za naftu da se vrate". Portparolka Bijele kuće Karolin Livit (Karoline Leavitt) izjavila je novinarima na brifingu da su svi izvještaji koji sugeriraju zatvaranje moreuza netačni te da je zabilježeno "povećanje" broja brodova koji prolaze tom rutom.

Dodala je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) upoznat s ovim, kako je navela, "neprihvatljivim" lažnim izvještajima, te da je dobio uvjeravanja američkih zvaničnika da je prolaz zapravo otvoren.

U međuvremenu, komercijalni brodski posrednik SSY potvrdio je za BBC Verify da su brodovi u Zaljevu primili poruku Iranske revolucionarne garde (IRGC) u kojoj se navodi: "Hormuški moreuz ostaje zatvoren i potrebna je dozvola Revolucionarne garde za prolazak ovom rutom. Svaki brod koji pokuša ući u more bez dozvole bit će meta napada i uništen." - Brodovi koji planiraju proći kroz Hormuški moreuz trebali bi odabrati alternativne rute kako bi "ispunili principe pomorske sigurnosti i bili zaštićeni od mogućih sudara s morskim minama - navodi se u saopštenju Iranske revolucionarne garde koje su citirali iranski državni mediji, prenosi BBC. U saopćenju se dalje navode alternativni pravci, uz priloženu mapu. Brodovi koji dolaze iz Omanskog mora trebaju ploviti sjeverno od ostrva Larak, a zatim nastaviti prema Perzijskom zaljevu. Plovila koja se kreću u suprotnom smjeru trebaju napustiti Perzijski zaljev, proći južno od ostrva Larak i nastaviti prema Omanskom moru.