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U ISLAMABAD

Prava priča tek dolazi na vidjelo: Iz Teherana potvrdili dolazak na pregovore, ali i produbili konfuziju

Propali New York Times i lažne vijesti CNN-a izvijestili su o potpuno lažnom planu, naveo je Tramp

Reza Amiri Moghadam. Platforma X

A. O.

9.4.2026

Uprkos narušavanju primirja i nastavku napada na Bliskom istoku, posebno na teritoriji Irana i Libana, iranska delegacija stiže u Islamabad na pregovore s Amerikancima o potpunom okončanju sukoba.

Ove informacije potvrdio je iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Moghadam, naglasivši da će se Iranci pridržavati sporazuma koji sadrži 10 tačaka.

- Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja primirja od strane izraelskog režima u cilju sabotiranja diplomatske inicijative, iranska delegacija, na poziv počasnog premijera Šehbaza Šarifa (Shehbaz Sharif), večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na 10 tačaka koje je predložio Iran - izjavio je ambasador.

S druge strane, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je osporio postojanje plana od 10 tačaka, tvrdeći da su vijesti o njemu lažne.

- Propali New York Times i lažne vijesti CNN-a izvijestili su o potpuno lažnom planu od deset tačaka o pregovorima s Iranom, koji je imao za cilj diskreditirati ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka bila je prevara – zli gubitnici - naveo je Tramp.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt (Karoline Leavitt) kazala je da je Iran navodno predložio plan od 10 tačaka, ali da je on odbačen. 

Bijela kuća potom je navodno predložila plan od 15 tačaka koji je prihvatio Iran.

Međutim, prema objavama iranskih zvaničnika, situacija je drugačija, a pravo stanje stvari biće jasno tek dolaskom delegacija u Pakistan, tačnije u Islamabad, gdje će se u subotu zvanično otvoriti pregovori.

# BLISKI ISTOK
# SHEHBAZ SHARIF
# LIBAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
# REZA AMIRI MOGHADAM
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