Prava priča tek dolazi na vidjelo: Iz Teherana potvrdili dolazak na pregovore, ali i produbili konfuziju

Uprkos narušavanju primirja i nastavku napada na Bliskom istoku, posebno na teritoriji Irana i Libana, iranska delegacija stiže u Islamabad na pregovore s Amerikancima o potpunom okončanju sukoba.

Ove informacije potvrdio je iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Moghadam, naglasivši da će se Iranci pridržavati sporazuma koji sadrži 10 tačaka.

- Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja primirja od strane izraelskog režima u cilju sabotiranja diplomatske inicijative, iranska delegacija, na poziv počasnog premijera Šehbaza Šarifa (Shehbaz Sharif), večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na 10 tačaka koje je predložio Iran - izjavio je ambasador.

S druge strane, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je osporio postojanje plana od 10 tačaka, tvrdeći da su vijesti o njemu lažne.