Policijska potjera kroz Ontario završila tragično: Bjegunac se zabio u kuću i poginuo

Prema podacima šerifovog odjela okruga Riverside, incident je počeo nešto poslije 14 sati kada su zamjenici šerifa uočili traženog muškarca kako vozi Cadillac. Pokušali su ga zaustaviti, ali je vozač pobjegao, što je pokrenulo potjeru.

Policijska potjera kroz Ontario u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) završila je tragično nakon što je osumnjičeni, bježeći od policije, izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u kuću. Bjegunac je nakon višesatne intervencije policije proglašen mrtvim.

Tokom potjere, policajci su dobili informaciju da je bjegunac naoružan. Nakon skoro sat vremena, potjera je privremeno zaustavljena, ali uprkos naredbama policije, osumnjičeni se nije predao.

Ubrzo je ponovo pokušao pobjeći, a policija je tada pokušala upotrijebiti uređaj za zaustavljanje vozila koji se nije pravilno pričvrstio.

Vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i velikom brzinom prešao preko više traka, nakon čega se zabio u betonski zid kuće.

Nakon sudara uslijedio je višesatni zastoj. Policija je koristila dron kako bi zavirila u unutrašnjost vozila, a potom je razbijeno zadnje staklo i upotrijebljen suzavac. Uprkos svim naporima, osumnjičeni je proglašen mrtvim.