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ISTRAGA U TOKU

UAE oštro osudili napad na izraelski konzulat u Istanbulu: Deset osoba privedeno

Ministarstvo je također izrazilo trajnu osudu svih oblika nasilja, ekstremizma i terorizma koji ugrožavaju sigurnost i stabilnost

Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Screenshot

A. O.

9.4.2026

Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) oštro je osudilo napad na izraelski konzulat u Istanbulu, nazivajući ga terorističkim činom i pozivajući na hitnu zaštitu diplomatskog osoblja.

U saopćenju MoFA naglašeno je da Emirati kategorično odbacuju ovakve napade, ističući neophodnost zaštite diplomatskih prostorija, misija i osoblja u skladu s međunarodnim pravom, posebno Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima koja garantuje nepovredivost diplomatskih prostorija i sigurnost osoblja.

Ministarstvo je također izrazilo trajnu osudu svih oblika nasilja, ekstremizma i terorizma koji ugrožavaju sigurnost i stabilnost, što je u suprotnosti s međunarodnim pravom.

Turske vlasti su, nakon oružanog napada u utorak, privele deset osoba. Jedan napadač je ubijen, a dvojica su ranjena i trenutno se nalaze u bolnici, gdje im se pruža medicinska pomoć dok ih istražitelji ispituju o motivima napada.

Državna novinska agencija Anadolu javila je da su među privedenima i dvojica ranjenih napadača, što dodatno komplikuje istragu o incidentu.

# ISTANBUL
# UAE
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