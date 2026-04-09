Kina se oglasila o primirju SAD i Irana: Aktivno radili da se sukob okonča još od izbijanja rata

Bijela kuća potvrdila je da su tokom pregovora vođeni razgovori na “najvišoj razini” između američkih i kineskih dužnosnika, Peking je zasad ostao suzdržan i šutljiv oko vlastite uloge u sporazumu o prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, piše CNN.

Na redovnoj konferenciji za medije u srijedu, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning odgovarala je općenito na niz pitanja o ulozi Pekinga u ratu na Bliskom istoku, poručivši novinarima kako je Kina “aktivno radila na tome da se sukob okonča” još od njegova izbijanja.

- Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu i davati pozitivan doprinos obnovi mira i stabilnosti u području Zaljeva i šireg Bliskog istoka - izjavila je Mao.

Nekoliko sati kasnije, na brifingu u Bijeloj kući, glasnogovornica Karoline Levit (Leavitt) potvrdila je da su se u proteklim danima, paralelno s pregovorima o prekidu vatre u Iranu, odvijali i razgovori na visokoj razini između Sjedinjenih Država i Kine.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je izjavio kako vjeruje da je Kina imala određenu ulogu u poticanju Irana na pregovore o primirju, odgovarajući na pitanje tokom intervjua za novinsku agenciju AFP.

Oprezan i odmjeren način na koji Peking komunicira svoju diplomatiju ne odudara od njihova uobičajenog pristupa, pogotovo u osjetljivom trenutku krhkog primirja, ocjenjuje CNN.

Pa ipak, Kina se tokom cijelog sukoba nastojala profilirati kao glas razuma i mira – što je dio šire strategije predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinpinga) da ojača kineski utjecaj u globalnim sigurnosnim pitanjima i istakne vlastiti model vodstva kao alternativu američkom.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova u posljednja je 24 sata plasiralo i grafiku koja prikazuje 26 “telefonskih poziva za mir” koje je vodeći kineski diplomat Vang Ji (Wang Yi) uputio svojim kolegama širom regije i svijeta od početka sukoba.

Peking se već neko vrijeme percipira kao potencijalno važan akter u mirovnom procesu, ponajprije zbog svojih diplomatskih i ekonomskih veza s Teheranom, ali i bliskih odnosa s Pakistanom, od kojeg se očekuje da bude domaćin mirovnih pregovora.

Kina je dodatno naglasila tu ulogu prošle sedmice tokom susreta Jija s pakistanskim ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom u Pekingu, gdje su dvije strane predstavile zajedničku inicijativu od pet tačaka za obnovu mira na Bliskom istoku.