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MINISTAR HATIBZADEH

Iran upozorio SAD: Ne možete prihvatiti primirje, a onda vaš saveznik pokrene masakr

Hatibzadeh tvrdi da izraelski napadi predstavljaju svojevrsni genocid

Saeed Hatibzadeh. Iranian Ministry of Foreign Affairs

Dž. R.

9.4.2026

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Saeed Hatibzadeh (Khatibzadeh) je u intervjuu za BBC rekao da jučerašnji izraelski napadi na Liban predstavljaju "teško kršenje" primirja između SAD i Irana.

Hatibzadeh je dodao da je Iran sinoć poslao poruku Ovalnom uredu: "Ne možete imati kolač i pojesti ga u isto vrijeme."

- Ne možete tražiti primirje, prihvatiti njegove uvjete i područja na koja se odnosi, uključujući izričito Liban, a onda vaš saveznik samo pokrene masakr - dodao je.

Hatibzadeh tvrdi da izraelski napadi predstavljaju "svojevrsni genocid". Izrael, međutim, poručuje da gađa militantnu skupinu Hezbolah, koja istovremeno ispaljuje rakete prema Izraelu.

# IZRAEL
# LIBAN
# IRAN
# SAD
# SAEED KHATIBZADEH
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