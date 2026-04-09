Iran upozorio SAD: Ne možete prihvatiti primirje, a onda vaš saveznik pokrene masakr

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Saeed Hatibzadeh (Khatibzadeh) je u intervjuu za BBC rekao da jučerašnji izraelski napadi na Liban predstavljaju "teško kršenje" primirja između SAD i Irana.

Hatibzadeh je dodao da je Iran sinoć poslao poruku Ovalnom uredu: "Ne možete imati kolač i pojesti ga u isto vrijeme."

- Ne možete tražiti primirje, prihvatiti njegove uvjete i područja na koja se odnosi, uključujući izričito Liban, a onda vaš saveznik samo pokrene masakr - dodao je.

Hatibzadeh tvrdi da izraelski napadi predstavljaju "svojevrsni genocid". Izrael, međutim, poručuje da gađa militantnu skupinu Hezbolah, koja istovremeno ispaljuje rakete prema Izraelu.